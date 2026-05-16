Hay 30 casos activos de gastroenteritis común de un total de 1.750 personas

El crucero Ambition mantiene su escala en Bilbao pese al brote de gastroenteritis que afecta a decenas de pasajeros

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A CoruñaEl crucero 'Ambition', aislado por un brote de gastroenteritis que afectó a decenas de pasajeros y a parte de la tripulación del buque, está atracado en el puerto de A Coruña. El barco, que viajan más de 1.750 personas y que llega procedente de Burdeos, ha atracado en el puerto de la ciudad herculina esta mañana y, posteriormente, sobre las 20.00 horas, partirá hacia Gijón para después continuar su travesía a Bilbao.

La entrada en aguas españolas está autorizada por Capitanía Marítima y la Autoridad Portuaria

Según han trasladado fuentes de la Delegación del Gobierno en Galicia, en la tarde de este viernes se ha celebrado una reunión de coordinación entre la Delegación, la Autoridad Portuaria de A Coruña, el Ayuntamiento de A Coruña, la Xunta, Capitanía Marítima, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la consignataria del buque y la Terminal de Cruceros para coordinar la llegada del barco a la ciudad, al tratarse de una escala no prevista inicialmente.

Así, han ratificado que la entrada en aguas españolas está autorizada por Capitanía Marítima y la Autoridad Portuaria ha autorizado su atraque en el puerto al cumplir con todos los requisitos establecidos.

Además, la consignataria ha informado de que en estos momentos hay 30 casos activos de gastroenteritis común de un total de 1.750 personas, entre pasaje y tripulación.

Análisis de la situación

Una vez ya en el puerto, ha explicado la Delegación del Gobierno, los servicios de Sanidad Exterior accederán al buque para su inspección rutinaria y análisis de situación, con el fin de determinar la autorización para el desembarque del pasaje, siguiendo los protocolos de seguridad y salud pública establecidos.

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En todo caso, estas mismas fuentes han recordado que esta escala es posterior a la efectuada en Burdeos, donde ya se autorizó el desembarque del pasaje.

En este contexto, la administración estatal ha querido trasladar un mensaje de tranquilidad, destacando que la situación "está monitorizada" y se están aplicando "todas las medidas contempladas para garantizar la seguridad tanto a pasajeros como al personal portuario y a la población".

También ha asegurado que se continuará evaluando la evolución de la situación y manteniendo la coordinación entre administraciones.