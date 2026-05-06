Maialen y Jaime tenían "una relación basada en la desconfianza y la manipulación" y éste incumplió sistemáticamente la orden de alejamiento, según la Ertzaintza

Un testigo afirma que encontró a Maialen tirada en el suelo, ensangrentada y "agarrada a la sillita de su hija"

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La Ertzaintza rebajó la catalogación de Maialen Mazón, asesinada en 2023 de múltiples puñaladas, de víctima de riesgo extremo a víctima de riesgo bajo en el sistema estatal de seguimiento de casos de violencia de género, VioGen, cuando ella quiso retirar la denuncia por maltrato contra su marido, como se ha constatado durante el juicio que se celebra por este crimen machista en la Audiencia Provincial de Álava, que este miércoles ha acogido la tercera sesión.

En el banquillo se sienta Jaime R., acusado del asesinato de Maialen en mayo de 2023 en Vitoria. Tenía una orden de alejamiento y había sido denunciado por violencia de género en la Comunidad Valenciana donde residía la pareja antes de trasladarse a Vitoria, ciudad a la que habían llegado unos días antes del crimen.

Maialen y el acusado tenían "una relación basada en la desconfianza y la manipulación"

En la sesión de este miércoles han declarado los dos agentes de la Ertzaintza responsables de la investigación, que han explicado que Maialen, –que estaba embarazada de gemelas–, intentó sin éxito quitar la denuncia contra Jaime. "De ahí se pasa de alto riesgo a bajo", han apuntado, de manera que los ertzainas "de vez en cuando se daban una pasada" para comprobar que todo estuviera bien.

Así lo ha explicado la oficial a cargo del atestado de este caso que llevó a la Ertzaintza a cambiar sus protocolos de actuación. Según ha relatado, durante su estancia en la capital alavesa, Maialen y Jaime estuvieron juntos todos los días y actuaban con una pareja normal "con más o menos alegría depende del día". A ese respecto, han señalado que se da la circunstancia de que Maialen había empezado días antes en Vitoria una relación con el hijo de la pareja sentimental de su padre.

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El análisis de los mensajes entre la víctima y el acusado, según se ha expuesto en el juicio, permiten concluir a la Ertzaintza que Maialen y Jaime tenían "una relación basada en la desconfianza y la manipulación", que la orden de alejamiento se incumplió sistemáticamente desde el primer momento y que ella le amenazaba con denunciarlo cuando discutían.

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El acusado "invadía la intimidad de Maialen" y tenía hasta un duplicado de su móvil en su ordenador

Dichos mensajes también constatan la dependencia económica de ella con respecto a él y que Jaime "invadía la intimidad de Maialen", ya que en su ordenador tenía un duplicado de su móvil. También reflejan que él "sabía al 100%" que ella le era infiel con otros hombres.

Después de cometer el crimen, el acusado contrató con un nombre falso un taxi para que lo llevara a Valencia. Esta vía de escape ya estaba siendo investigada por la Ertzaintza, dado que este fue el medio de transporte usado por el acusado cuando llegó a Vitoria días antes.

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El presidente de Radio Taxi contactó con el taxista contratado por Jaime para advertirle por WhatsApp de que la Ertzaintza buscaba a un hombre que podía ser su cliente. Tras confirmar que la descripción coincidía, el conductor procedió a compartir la ubicación en tiempo real de su coche, lo que permitió a la Guardia Civil interceptarlo en el peaje de Alagón (Zaragoza) y detener al sospechoso.

Jaime R. se enfrenta a una petición de cárcel de 25 años por asesinato con alevosía y ensañamiento, con las agravantes de parentesco y género; 8 años por cada uno de los dos delitos de aborto y 4 por abandono de menor. La defensa pide la absolución por trastorno mental transitorio.