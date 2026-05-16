Detenido por un atraco un preso peligroso que salió de la cárcel de Lleida en abril

Detenido por un atraco un preso peligroso, condenado por tres asesinatos, que salió de la cárcel de Lleida en abril
El hombre fue condenado a 64 años de prisión por tres asesinatos en Barcelona
Salió de la cárcel en diciembre de 2020 y en 2021 fue detenido por varios asaltos en supermercados leridanos
LleidaLa Guardia Urbana de Lleida ha detenido, por un atraco en un supermercado, a Dino Marcello Miller, un preso considerado peligroso y no rehabilitado que salió el 16 de abril de la prisión leridana y para el que la Fiscalía pidió a los Mossos vigilancia.
Dino Miller fue condenado a 64 años de prisión por tres asesinatos en Barcelona. Cumplió 22 años de condena efectiva, salió de la cárcel en diciembre de 2020 y en 2021 fue detenido por varios asaltos en supermercados leridanos.
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Entró con una pistola simulada a un supermercado
El viernes entró con una pistola simulada en un supermercado de la calle Baró de Maials, en el barrio leridano de Pardinyes, amenazó a una trabajadora y huyó sin llevarse nada. El establecimiento dio la alarma a los Mossos d’Esquadra, que visionaron las cámaras de seguridad y alertaron también a la policía local.
Según fuentes municipales, hora y media después fue arrestado en el barrio de Balafia, cercano al de Pardinyes, por agentes de la Guardia Urbana.