Asun Chamoso 15 MAY 2026 - 13:50h.

La mitad de los robos con violencia en L'Hospitalet del Llobregat son con patinetes

En el operativo participaron Mossos d'Esquadra, Policía Nacional y Guardia Urbana

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BarcelonaLos Mossos d'Esquadra, la Policía Nacional y la Guardia Urbana de L'Hospitalet del Llobregat (Barcelona) se han desplegado en un amplio dispositivo del plan Kanpai contra la multirreincidencia ante el incremento de denuncias y detenidos por robos con violencia. El aumento de un 10 por ciento de los delitos en la ciudad en 2025 ha provocado la preocupación de los vecinos y también del Ayuntamiento de L'Hospitalet y de la conselleria de Interior, que preparan un plan de choque.

Según los datos policiales, en la mitad de los robos violentos los ladrones usan un patinete eléctrico para asaltar a los peatones y arrancarles el móvil o alguna joya. Son grupos organizados de jóvenes, entre los que hay, puntualmente, menores de entre 11 y 13 años, que no son imputables. En algunos casos, se les ha encontrado que llevaban gas pimienta o una pistola táser.

Estaciones de metro y plazas, los lugares preferidos de los ladrones

El operativo conjunto se realizó en los barrios de Collblanc y Santa Eulàlia de L'Hospitalet del Llobregat. Los agentes se situaron en estaciones de metro y plazas. Los Mossos d'Esquadra identificaron a 65 personas, detuvieron a cuatro con órdenes judiciales pendientes y pusieron cuatro denuncias por tenencia de sustancias estupefacientes. Además, dos establecimientos de venta de móviles fueron denunciados porque tenían infracciones a la normativa de consumo.

Por su parte, la Guardia Urbana de L'Hospitalet retiró 6 patinetes por infracciones administrativas. Uno de ellos estaba trucado y podía alcanzar los 114 kilómetros por hora, cuando la velocidad máxima legal son 25 kilómetros por hora. Se incautó y se impuso una multa de 500 euros. A ello, sumaron una denuncia por estupefacientes, se intervino un teléfono móvil robado y se puso una denuncia por venta ambulante. La Policía Nacional localizó a siete personas citadas por infracciones de la ley de extranjería.

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El despliegue policial del plan Kanpai es la antesala al plan de choque para frenar la escalada de delincuencia, tal como se anunció en la última Junta de Seguridad Local de la ciudad. El 82% de los delitos son contra el patrimonio, como los robos con fuerza en el interior de vehículos o en establecimientos. Según el barómetro municipal, la inseguridad es el mayor problema de L'Hospitalet del Llobregat para la mitad de los vecinos.