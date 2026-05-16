Los hechos que tratan de esclarecer ocurrieron el 13 de mayo a las 19 horas durante una sesión de fisioterapia

Por el momento, se desconoce si el presunto autor de la agresión sexual, de 25 años, está detenido o no

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ValenciaLa Guardia Civil está investigando a un fisioterapeuta de un club de fútbol por una presunta agresión sexual a una menor, jugadora del equipo local, en el municipio de Faura (Valencia).

Según han confirmado fuentes cercanas al caso a Europa Press, el joven de 25 años habría sido supuestamente el autor del delito contra la víctima, de 13 años, tras presentarse una denuncia.

Los hechos ocurrieron el miércoles 13 de mayo a las 19 horas cuando la niña estaba recibiendo una sesión de fisioterapia. Después acudió a un centro de salud para que le realizaran una exploración física.

No se sabe si está detenido

Este 15 de mayo fue junto a su familia al cuartel de la Benemérita en Puzol para poner en conocimiento de los agentes lo sucedido. Por el momento, se desconoce si el presunto agresor ha sido detenido o no.