El Servicio de Emergencias 1-1-2 ha informado de que el hallazgo se ha producido pasadas las 11:30 horas de la mañana

Buscan a un montañero británico desaparecido desde ayer en Picos de Europa tras alertar al 112 de que estaba desorientado

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El cuerpo sin vida del montañero británico desaparecido desde el jueves en la vertiente leonesa de Picos de Europa ha sido encontrado en la mañana de este sábado por los rescatadores desplegados en la zona del canal de Moeño, cerca de donde fue ubicado por última vez.

El Servicio de Emergencias 1-1-2 ha informado de que el hallazgo se ha producido pasadas las 11:30 horas de la mañana, ya con mejores condiciones meteorológicas respecto a las anteriores jornadas de búsqueda, marcadas por la nieve y las bajas temperaturas.

El montañero se desorientó y no sabía precisar su ubicación

La Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta de Castilla y León tenía desplegado un operativo para tratar de localizar a un montañero británico de 61 años desaparecido desde ayer en el entorno de la localidad leonesa de Caín, en Picos de Europa.

Fue poco después de las siete de la tarde de ayer cuando el 112 recibió una llamada del propio montañero que alertó de esta situación tras haberse desorientado mientras realizaba una ruta por la zona. El excursionista no sabía precisar su ubicación exacta en el momento del aviso, en un contexto de meteorología adversa marcada por viento, nubosidad baja y lluvia intermitente, además de encontrarse agotado.

A partir de los datos iniciales, el operativo trató de determinar su posición mediante coordenadas, que lo situaban en la canal de Moeño, en las inmediaciones de la Torre de Pamaprorroso, un área de difícil acceso en el macizo central de los Picos de Europa. De inmediato se movilizó el helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León, con dos rescatadores a bordo —uno de ellos enfermera—, mientras el 1-1-2 dio aviso también a la Guardia Civil y a los Bomberos de la Diputación de León.