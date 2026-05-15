El montañero británico tiene 61 años y está desaparecido desde ayer en el entorno de la localidad leonesa de Caín

El rescate de un montañero de 69 años deshidratado en una ruta por Picos de Europa, en León

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LeónLa Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta de Castilla y León mantiene desplegado un operativo para tratar de localizar a un montañero británico de 61 años desaparecido desde ayer en el entorno de la localidad leonesa de Caín, en Picos de Europa.

Fue poco después de las siete de la tarde de ayer cuando el 112 recibió una llamada del propio montañero que alertó de esta situación tras haberse desorientado mientras realizaba una ruta por la zona.

El excursionista no sabía precisar su ubicación exacta en el momento del aviso, en un contexto de meteorología adversa marcada por viento, nubosidad baja y lluvia intermitente, además de encontrarse agotado.

A partir de los datos iniciales, el operativo trató de determinar su posición mediante coordenadas, que lo situaban en la canal de Moeño, en las inmediaciones de la Torre de Pamaprorroso, un área de difícil acceso en el macizo central de los Picos de Europa.

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De inmediato se movilizó el helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León, con dos rescatadores a bordo —uno de ellos enfermera—, mientras el 1-1-2 dio aviso también a la Guardia Civil y a los Bomberos de la Diputación de León.

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Una vez en la zona, el helicóptero realizó varios vuelos de reconocimiento sin lograr localizar al montañero. Ante la falta de visibilidad y el progresivo empeoramiento de las condiciones, el dispositivo optó por continuar la búsqueda por tierra.

Al caer la noche, los rescatadores accedieron a pie al área señalada y comenzaron a rastrear el terreno junto a efectivos del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil de Sabero, que se sumaron a la operación.

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El operativo se prolongó durante toda la madrugada a pesar de las complicadas condiciones meteorológicas, con episodios de nieve intensa en la zona, lo que dificultó tanto las labores de rastreo como la movilidad de los equipos sobre el terreno.

A primera hora de la mañana de este viernes se han reanudado los trabajos de búsqueda.

La Agencia de Protección Civil y Emergencias ha reforzado el dispositivo con el envío de un vehículo Apolo, dotado con un técnico de emergencias que actúa como Puesto de Mando Avanzado y punto caliente para coordinar sobre el terreno las labores del operativo.

El helicóptero de rescate se mantiene asimismo en las proximidades, a la espera de que las condiciones meteorológicas permitan retomar los vuelos y ampliar las tareas de localización desde el aire.

Además, el Centro Coordinador de Emergencias ha solicitado colaboración al Principado de Asturias, dada la proximidad de la zona de búsqueda con el límite autonómico, con el objetivo de ampliar el radio de actuación y aumentar las posibilidades de encontrar al montañero.

Las labores continúan activas mientras se intenta acotar la posición del excursionista y avanzar en su localización en una zona de alta montaña caracterizada por su orografía abrupta y cambiante climatología.