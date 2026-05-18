Los efectivos lograron liberar a la víctima, que posteriormente fue transferida a los medios sanitarios para recibir asistencia médica.

Cuatro agentes heridos en Valladolid en la detención de una menor por conducir ebria junto a un joven que tenía una orden de alejamiento sobre ella

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Una mujer de avanzada edad ha resultado herida este lunes tras ser atropellada por un camión en Vilamarxant, en un accidente ocurrido en la CV-50 a su paso por el municipio. El Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia ha movilizado un dispositivo de emergencia para rescatar a la mujer atrapada entre las ruedas del mismo, informa el diario Levante.

Hasta el lugar se desplazaron dos dotaciones de bomberos de los parques de l’Eliana y Chiva, además de un sargento de Paterna y un jefe de sector. Los efectivos lograron liberar a la víctima, que posteriormente fue transferida a los medios sanitarios para recibir asistencia médica.

Los servicios médicos asistieron a la mujer, de 91 años de edad, por politraumatismo y posteriormente fue trasladada al Hospital La Fe de Valencia en la ambulancia del SAMU.