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Una anciana de 91 años resulta herida en Vilamarxant tras ser atropellada por un camión y quedar atrapada

Un camión atropella a una anciana en Vilamarxant y requiere rescate de bomberos
Una anciana de 91 años resulta herida en Vilamarxant tras ser atropellada por un camión. Consorci Provincial de Bombers
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Una mujer de avanzada edad ha resultado herida este lunes tras ser atropellada por un camión en Vilamarxant, en un accidente ocurrido en la CV-50 a su paso por el municipio. El Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia ha movilizado un dispositivo de emergencia para rescatar a la mujer atrapada entre las ruedas del mismo, informa el diario Levante.

Hasta el lugar se desplazaron dos dotaciones de bomberos de los parques de l’Eliana y Chiva, además de un sargento de Paterna y un jefe de sector. Los efectivos lograron liberar a la víctima, que posteriormente fue transferida a los medios sanitarios para recibir asistencia médica.

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Los servicios médicos asistieron a la mujer, de 91 años de edad, por politraumatismo y posteriormente fue trasladada al Hospital La Fe de Valencia en la ambulancia del SAMU.

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