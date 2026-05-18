Detenido un hombre en Palma por abusar de su hija a diario durante dos años

La menor informó a los agentes de que su padre la sometía a tocamientos y otras prácticas de carácter sexual

Según su testimonio, los hechos se prolongaron durante unos dos años y las agresiones se producían a diario

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PalmaLa Policía Nacional ha informado de la detención en Palma de un hombre como presunto autor de un delito de agresión sexual a su hija, menor de 16 años, a tocamientos y prácticas sexuales durante dos años, según declaró la joven en la denuncia.

La Unidad de Familia y Mujer de la Policía Nacional inició una investigación tras la denuncia interpuesta el pasado mes de abril por la menor, quien informó a los agentes de que su padre la sometía a tocamientos y otras prácticas de carácter sexual.

Agresiones a diario durante dos años

En su declaración, explicó que desde hacía dos años su padre comenzó a agredirla sexualmente, aprovechando los momentos en los que se quedaban solos en casa.

Afirmó que la obligaba a desnudarse y a ver películas de contenido erótico junto a él, con la excusa de que “aprendiera”.

Según su testimonio, los hechos se prolongaron durante unos dos años, las agresiones se producían a diario y cesaron cuando su padre abandonó el domicilio familiar por problemas de convivencia con la madre.