Un interno del centro Ocaña I hiere a cinco funcionarios después de negarse a que le administrasen su tratamiendo médico

Una interna de la cárcel de Picassent agrede a una funcionaria que intentaba frenar sus ataques a otra presa: “Te tengo que matar, hija de…”

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Un interno del centro penitenciario Ocaña I, en Toledo, ha causado este lunes heridas a cinco funcionarios de vigilancia, después de negarse de forma persistente a que los servicios sanitarios le administrasen el tratamiento médico pautado, ha indicado el sindicato CSIF.

En una nota de prensa, CSIF ha explicado que el incidente ha tenido lugar en el Módulo de Enfermería del centro Ocaña II, donde a pesar de las reiteradas órdenes impartidas por los funcionarios y por los jefes de servicio, "el interno mantuvo en todo momento una actitud desafiante, agresiva y de absoluta resistencia".

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Ante su estado de alteración fue necesaria la actuación coordinada de ocho funcionarios de vigilancia procedentes de otros módulos del centro, ha añadido el sindicato. Como consecuencia del enfrentamiento, cinco funcionarios han sufrido diversas heridas y contusiones, como hematomas, magulladuras y torceduras, de las que han tenido que ser atendidos tras la actuación.

Ha causado más episodios de conflictividad

CSIF ha destacado "la profesionalidad, templanza, coordinación y proporcionalidad" con la que han actuado los trabajadores penitenciarios que han participado en el operativo, ya que ha subrayado que su "impecable" intervención, experiencia y rapidez han permitido controlar la situación.

El interno implicado ha protagonizado durante su estancia en Ocaña I diversos episodios de conflictividad e inadaptación al régimen ordinario de vida penitenciaria, mostrando conductas agresivas y alteraciones regimentales en distintas ocasiones.

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Por este motivo, CSIF ha solicitado formalmente su traslado en una conducción especial y directa a un centro penitenciario mejor preparado para el control y tratamiento de internos de estas características.