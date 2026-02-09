Desde el sindicato Acaip-UGT denuncian que la interna es reincidente y cuenta con numerosos antecedentes de agresiones a otros funcionarios de prisiones

Una interna muy conflictiva de la cárcel de Picassent, con numerosos antecedentes de agresiones a funcionarios, ha vuelto a protagonizar otro episodio en el que ha atacado y amenazado a una trabajadora del centro penitenciario que, justo en esos momentos, intentaba separarla de otra reclusa, tal como ha denunciado el sindicato Acaip-UGT.

Todo ocurrió el pasado sábado en el patio del módulo 20 de la Unidad de Preventivos del Centro Penitenciario de Valencia, el cual alberga a internas muy conflictivas, con un historial de incidentes graves o muy graves durante su trayectoria penitenciaria, como ha afirmado el sindicato. Allí, en un momento dado, una de las reclusas comenzó a agredir a patadas a otra, con lo que dos funcionarias de servicio intentaron intermediar sujetándola del brazo. Sin embargo, la agresora se revolvió y propinó dos puñetazos en la mandíbula a una de ellas mientras amenazaba: “¡Te tengo que matar, hija de p…”

La funcionaria de prisiones, de baja tras la agresión de la interna de Picassent

Ante lo que estaba ocurriendo, hasta el lugar acudieron funcionarios de servicio de otros departamentos con el objetivo de intentar reducir a la interna, que continuaba muy violenta, lanzando patadas y puñetazos.

Debido a la agresión, una de las funcionarias sufrió varias contusiones y un esguince cervical, que necesita de mayor observación, y por el que estará de baja laboral varias semanas.

La interna tiene numerosos antecedentes de agresiones a funcionarias

Según denuncian desde Acaip-UGT, y como recoge Europa Press, la interna ya cuenta con numerosos antecedentes de agresiones a funcionarias, siendo que el pasado mes de diciembre, durante otro incidente, intentó morder en repetidas ocasiones a una trabajadora.

“Pese a este grave incidente, la interna no fue clasificada en un régimen de vida más restrictivo, ni se la trasladó de centro, lo que ha provocado en ella una sensación de total impunidad", lamentan desde el sindicato, que subrayan que esta situación es “insostenible” y está "agravada por las graves deficiencias estructurales de seguridad del módulo que alberga a este tipo de internas".

"La Administración penitenciaria y, en concreto, la Dirección General de Ejecución Penal y Reinserción Social de la Secretaría General de IIPP, es responsable directa de esta agresión. Su política 'buenista' deja sin respuesta hechos muy graves que ocurren en los centros penitenciarios, ya que solo busca un maquillaje de las estadísticas", han criticado.

El sindicato de funcionarios reclama medidas urgentes de prevención de agresiones

Ante lo sucedido, Acaip-UGT ha solicitado hoy la clasificación de la interna en el régimen de vida más estricto que existe y su traslado a otro centro penitenciario, de forma que, independientemente de otro tipo de actuaciones, su agresión tenga consecuencias inmediatas.

En esa línea, igualmente, han exigido la creación "urgente" de un protocolo realista de prevención de agresiones, "que contemple no solo las agresiones físicas, sino también las amenazas, el acoso sexual o los intentos de agresión que muchas veces quedan fuera de las estadísticas oficiales por la falta de reconocimiento por parte de la Administración".