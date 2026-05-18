Carlos Plá Valencia, 18 MAY 2026 - 13:58h.

La policía encontró en el coche del detenido, un hombre de 47 años que había mantenido una relación de un año con la víctima, unas plantillas utilizadas para las pintadas

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La Policía Nacional ha detenido en la localidad alicantina de Cocentaina a un hombre de 47 años de edad como presunto responsable de un delito de acoso en el ámbito de la violencia de género, tras presuntamente dejar mensajes de carácter vejatorio y sexualizados en el coche de su expareja durante un año, así como con alusiones explícitas al consumo de sustancias estupefacientes, con una supuesta intencionalidad intimidatoria y menoscabo reputacional.

Los hechos fueron puestos en conocimiento de la Unidad de Familia y Mujer (UFAM), de la Comisaría Provincial de Alicante, por parte de la denunciante, quien manifestó que desde hacía un año aproximadamente y con una periodicidad casi mensual recibía notas de carácter vejatorio con referencias directas y reiteradas a prácticas sexuales, así como alusiones explícitas al consumo de sustancias estupefacientes.

Estos mensajes, de acuerdo con la mujer, unas veces eran pintados directamente en su vehículo particular y otras eran depositados en forma de nota o pulseras de cuentas, tanto en el mismo vehículo como en las zonas comunes de su domicilio y en su lugar de trabajo, según ha detallado el cuerpo de seguridad en un comunicado.

La víctima refirió en su declaración ante los agentes que esta situación le había provocado daños emocionales, al tener que lidiar constantemente con la sensación de ser observada y seguida, lo que le provocó un estado de alerta constante que le llegó a afectar al sueño, rendimiento y estado de ánimo.

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A ello se le suma el coste económico cada vez que sufría daños en su vehículo, lo que repercutía en el seguro contratado, así como el tiempo y perjuicio que suponía no poder disponer del coche cada vez que estaba en el taller.

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Este escenario continuado de "estrés, miedo e incertidumbre" provocó a la víctima diversos ataques de ansiedad, por lo que tuvo que acudir a terapia, ya que desconocer la identidad de la persona que realizaba estos hechos le hizo llegar a sospechar de cada una de las de su entorno.

Dieciséis episodios de acoso

Los agentes encargados del caso, en un primer análisis de las notas y pintadas realizadas directamente sobre el vehículo, hallaron una coincidencia en el contenido, así como una compatibilidad gráfica y material entre los distintos mensajes.

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Así, tras analizar todos los datos aportados por la víctima, los agentes encontraron "claros" indicios que evidenciaban un patrón de comportamiento reiterado y compatible con conductas de seguimiento y vigilancia.

El 'modus operandi' de la persona supuestamente causante de los mensajes se caracterizaba por la presencia recurrente en entornos vinculados a la rutina diaria de la víctima, la observación de sus hábitos y desplazamientos y la actuación en momentos y lugares estratégicamente coincidentes con dicha rutina.

De esta manera, la presunta campaña de descrédito y acoso a la víctima formaría parte de una dinámica de hostigamiento continuado hacia ella, con un patrón de conducta homogénea atribuible, indiciariamente, a un mismo autor.

Las pesquisas realizadas condujeron a los agentes hacia un hombre que resultó haber mantenido hacía dos años una relación sentimental de un año con la víctima.

La investigación también reveló que el implicado supuestamente empleaba distintos vehículos para ejecutar los hechos, incluso con traslados largos desde su lugar habitual hasta las localizaciones donde dejaba las notas.

Algunos de estos vehículos presuntamente los alquilaba exprofeso en diferentes empresas. Además, se le consiguió ubicar hasta en diez de los dieciséis episodios de acoso de los denunciados por la víctima.

De otro lado, la Brigada de Policía Científica realizó una inspección ocular tanto en el vehículo de la mujer como en las notas que aportó como prueba, donde encontraron indicios que supuestamente incriminaban de manera directa al hombre.

"Tríos"

Finalmente, con todos los indicios probatorios hallados, los agentes localizaron y detuvieron en la localidad de Cocentaina al hombre identificado como presunto responsable de los hechos investigados.

Tras su arresto, se produjo el registro del vehículo del detenido, en cuyo maletero se intervinieron diversos efectos relacionados con los hechos investigados, como tres plantillas con las inscripciones "morena", "tríos" y "quetan", con las que el detenido presuntamente confeccionaba los mensajes, así como dos notas con mensajes y un bote de espray.

En cuanto a posibles antecedentes entre la víctima y el acusado relacionados con el ámbito de la violencia de género, no se halló la existencia de denuncias previas, ha precisado la Policía Nacional.

El detenido, tras la práctica de las diligencias policiales, fue puesto a disposición de los juzgados de violencia sobre la mujer de Alicante.