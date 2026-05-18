Claudia Barraso 18 MAY 2026 - 18:28h.

El abogado del jefe de Urgencias del Hospital Reina Sofía, acusado de tocamientos sexuales, ha hablado sobre la defensa del médico

13 trabajadoras del Hospital Reina Sofía de Murcia denuncian al jefe de Urgencias por presuntamente acosarlas sexualmente

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El jefe de Urgencias del Hospital Reina Sofía en Murcia fue denunciado por 13 mujeres, en su mayoría médicas residentes, por presuntos tocamientos y comportamientos inadecuados. Tras ello, el Servicio Murciano de Salud activó el protocolo de acoso y la Conserjería de Salud abrió una investigación interna.

Tanto el acusado como las mujeres que denunciaron los hechos y otros profesionales del equipo dieron su testimonio, pero el doctor fue apartado como medida cautelar a la espera de que se resolviese su caso. Este lunes el médico ha comparecido frente a la autoridad judicial y ha negado todo: “Ha contestado a todas las preguntas, se ha explicado perfectamente”, explicaba Pablo Martínez, abogado defensor y recogía en declaraciones el medio ‘La Opinión’.

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El abogado ha añadido que las denunciantes “se han retroalimentado y que si “se observan cada uno de los episodios por separado” no se aprecia la mínima sospecha de que pueda existir un acoso o abuso alguno, según recoge el mismo medio. “El médico lo que admitió que hizo fue tocar el pelo a una mujer que se lo había cortado, incluso tocarle la nuca”.

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Sobre la estrategia de defensa que utilizarán

“Cuando una persona hace algo bien, o algo mal, le das una palmada en la espalda, para transmitir un ‘no te preocupes, estate tranquila’”, confirmaba Martínez para el medio, insistiendo en que el médico efectuó solo “episodios aislados que no tienen carácter sexual”.

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Por su parte, el doctor “se siente víctima de un escarnio público y se encuentra en este momento en un servicio distinto, pero trabajando en el hospital”. Pablo Martínez ha confesado que primero tratan de defender al médico de las acusaciones y después “ya veremos lo que hacemos: vamos a seguir los pasos correctos”. El letrado también ha querido recordar que la Justicia ya archivó el caso en mayo de 2025, al no haberse presentado ninguna denuncia, pero tras ello se generó un nuevo relato de los hechos por parte de las denunciantes.