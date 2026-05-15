Patricia Martínez 15 MAY 2026 - 14:32h.

Una "marea" de cariño y apoyos la ha acompañado estos meses de hospital

El surf gallego pendiente de Candela Pérez Dopico, una campeona de 11 años en estado grave tras un accidente: "Sabemos que va a sacar esta manga de la vida"

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A CoruñaLa sonrisa de Candelita, esa que a través de un emoji se ha convertido estos meses en todo un símbolo de esperanza, es hoy más grande y sentida que nunca. Porque casi cuatro meses después de ingresar en el hospital, con un pronóstico “nada alentador”, tras un accidente de coche, Candelita, ya está en su casa.

Ha sido un largo camino, con dudas, con miedos, pero también con mucha esperanza y sobre todo con el trabajo de los sanitarios “que han hecho todo lo posible y más”, pero también con la fuerza de esta niña de 11 años que ya está pensando en volver a surfear.

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Candela Pérez, subcampeona de Europa de surf en 2024, y campeona de España el año pasado en la categoría sub-12, sufrió un gravísimo accidente de tráfico el pasado mes de febrero, en Sadurniño, localidad donde reside, y desde entonces ha estado ingresada en el hospital Materno de A Coruña. Candela viajaba con su padre, Sergio, que ahora se emociona al recordar todo lo que han pasado estos meses.

"El pronóstico no era nada alentador", recuerda su padre

Sergio resume estos tres meses y medio como un periodo muy duro: “Hubo momentos de mucho miedo, más que nada por el pronóstico, no era nada alentador”, cuenta. “Ahora queda mucho trabajo, tiene mucha rehabilitación por delante pero no podía hablar, ni casi respirar, no podía andar y ahora todo eso ha empezado a recuperarlo”, detalla.

Su familia ha querido agradecer el trabajo de todos los sanitarios que les han cuidado. “Candelita aquí ha estado como en casa”, agradece su padre. “Gracias por cuidar, por acompañar y por sostenernos incluso en los días más difíciles”, explica en su despedida.

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“Gracias a la UCI, donde aprendimos que detrás de cada máquina hay personas enormes, humanas y valientes, capaces de dar calma cuando todo parece derrumbarse. En momentos así, uno entiende de verdad la importancia de la sanidad pública. Porque cuando la vida se rompe, aparece un ejército de profesionales que lucha contigo sin preguntar quién eres, de dónde vienes o cuánto tienes”, han compartido.

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Como ha relatado su padre en su despedida del hospital, ese que se ha convertido en hogar estos meses, “nos llevamos muchísimo más que un alta médica. Nos llevamos nombres, abrazos, conversaciones eternas, cariño y una gratitud que será imposible devolver”.

Una marea de "sonrisas" y apoyos no les ha dejado solos estos meses

Y en estos meses la familia se ha sentido abrazada por una marea enorme de apoyos: “Ha sido una marea que nos ha llevado”, apunta Sergio. “Por toda la costa había una marea de apoyo desde el mundo del surf, de cariño, de cercanía, de mensajes, el emoji de la sonrisa, que ella llevaba siempre, estaba por todas partes”, relata emocionado “Y casi cuatro meses y seguimos sintiendo un apoyo brutal”, añade.

Una marea de apoyo que los ha acompañado desde los momentos más oscuros hasta la vuelta a casa. A esta joven deportista le queda ahora un largo camino de recuperación, pero esta pequeña campeona "de la vida" ya piensa en volver a surfear. “Y yo ya no digo que no a nada, pensábamos que era imposible que caminara de nuevo, que se comunicara y ahora ya está estudiando, empezando a caminar sola, así que la acompañaremos, veremos cual va a ser el camino, pero no digo no que a nada, si quiere volver a surfear, ahí estaremos acompañándola” explica su padre, que destaca la actitud positiva de la pequeña, de 11 años, todos estos meses, a pesar de todo lo que ha pasado.

Sergio también espera que la historia de Candelita, “este milagro”, como él lo define, ayude a otras familias que lo están pasando mal: “Nosotros tuvimos momentos de muchas dudas, mucha incertidumbre, y ojalá nuestra historia les ayude y sirva de aliento para quienes estén pasando una situación complicada”. Ya desde casa, Candelita inicia ahora un nuevo camino que la llevará de vuelta a las olas, porque como le recuerdan sus compañeros surfistas, "se ha sacado esta manga", así que ahora, va a por la siguiente.