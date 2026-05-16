Muere un joven de 23 años al sufrir un accidente con su quad y caer al mar en Ribadeo, Lugo
El siniestro vial inicial por causas desconocidas se produjo a las 14:45 horas en la parroquia de Piñeira, en Ribadeo
Un amigo del fallecido alertó a emergencias de lo ocurrido tras perderlo de vista, pero nada pudieron hacer por su vida
LugoUn joven de 23 años ha muerto este 16 de mayo después de sufrir un accidente con su quad e inmediatamente caer al mar en el municipio de Ribadeo (Lugo), según ha informado el 112 de Galicia.
El siniestro vial que desencadenó que se precipitara por un acantilado se produjo a las 14:45 horas, por causas que se desconocen. En concreto, el chico circulaba con su vehículo por la parroquia de Piñeira.
No iba solo, pues le acompañaba un amigo, que fue quien alertó a emergencias al percatarse de lo sucedido. En su llamada comunicó que la víctima se había caído al agua y ya no podía verlo.
Un helicóptero de Guardacostas rescató el cuerpo
Hasta el lugar se movilizaron rápidamente agentes de Guardia Civil, Policía Local y voluntarios de Protección Civil de Ribadeo. También se avisó a personal de Salvamento Marítimo y de Guardacostas de Galicia.
Un helicóptero de este último servicio mencionado fue el que rescató al joven tras localizarlo desde el aire. Una vez en tierra, los sanitarios confirmaron su fallecimiento, sin poder hacer nada por su vida.