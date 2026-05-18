Asun Chamoso 18 MAY 2026 - 11:50h.

Dino Marcello Miller está considerado un preso peligroso y no rehabilitado

El hombre fue detenido tras asaltar con un arma simulada un supermercado de Lleida

Compartir







LleidaDino Marcello Miller, considerado uno de los delincuentes más peligrosos de Cataluña, ha vuelto a la cárcel. Un juzgado de Lleida ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza por robo con violencia con instrumento peligroso en grado de tentativa. Dino Marcello es considerado un preso peligroso y no rehabilitado, para el que la Fiscalía pidió vigilancia a los Mossos d'Esquadra al salir el 15 de abril de la cárcel de Ponent tras cumplir condena por dos robos a punta de pistola en supermercados.

Un mes más tarde, ha vuelto a ser detenido. Esta vez por la Guardia Urbana de Lleida. Fue el viernes pasado sobre las cuatro de la tarde cuando asaltó, de nuevo, un supermercado con una pistola simulada en la calle Baró de Maials, en el barrio leridano de Pardinyes, de Lleida. El hombre, al llegar a la caja, pidió la recaudación a la trabajadora, que empezó a gritar. Dino Marcello huyó sin llevarse nada. Al llegar los Mossos d'Esquadra al establecimiento, comprobaron las cámaras de seguridad y lo identificaron. El domingo pasó a disposición judicial, y tras reconocer los hechos, se decretó su ingreso en el Centro Penitenciario de Ponent.

Asesinatos y robos

Dino Marcello Miller, de 56 años, tiene un largo historial delictivo. En los años 90 fue condenado a 64 años de prisión por asesinar a puñaladas a una joven a la salida de una discoteca y por disparar contra dos policías, uno de los cuales murió, tras atracar una entidad bancaria en Barcelona en 1998. Cumplió 22 años de condena efectiva y salió de la cárcel en diciembre de 2020.

Poco después, el 23 de abril de 2021, fue detenido en la Rambla d'Aragó por dos atracos en supermercados, con un arma simulada, cometidos en una semana en los que obtuvo un botín de 1.500 euros. Por esos asaltos violentos fue condenado a cinco años de prisión.