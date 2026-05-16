El sargento mayor Mohamed Mahudhee enfermó durante el tercer día de las operaciones de rescate en el atolón de Vaavuue

Quiénes son los cinco italianos fallecidos en Maldivas: una profesora y su hija, dos de sus colaboradores y el patrón de barco

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El Ejército de Maldivas ha confirmado el fallecimiento de un buzo que participaba en la búsqueda de los cuerpos de los cinco turistas italianos que murieron en una excursión de buceo a principio de esta semana. El sargento mayor Mohamed Mahudhee enfermó durante el tercer día de las operaciones de rescate en el atolón de Vaavuue, y fue trasladado de urgencia al hospital, pero no sobrevivió.

"Su valentía, sacrificio y servicio a la nación siempre serán recordados. Nuestras más sinceras condolencias a su familia y compañeros", señala el ejército en las redes sociales.

Las hipótesis de sus muertes

Mahudhee fue uno de los ocho buceadores que participaron en la misión de rescate de los cuerpos de Montefalcone, profesora de biología marina en la Universidad de Génova, y su hija de 20 años, Giorgia Sommacal; Muriel Oddenino, de Turín; Gianluca Benedetti, de Padua, y Federico Gualtieri, de Borgomanero. Ninguno logró volver a la superficie tras sumergirse 160 pies en una cueva submarina.

Las operaciones de búsqueda se suspendieron el viernes debido al mal tiempo, aunque ya se han reactivado. Por ahora, solo se ha recuperado el cuerpo de Gianluca Benedetti. Las causas de la muerte todavía están por determinar pero algunos expertos han teorizado que la toxicidad por oxígeno y el pánico absoluto son posibles factores que llevaron a la muerte a los buceadores. Aunque las últimas pesquisas apuntan a que se quedaron sin oxígeno, lo que les imposibilitó salir de la cueva.

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Las tareas de recuperación del material técnico serán clave para reconstruir los últimos minutos del grupo. Además de esas hipótesis, se barajan más posibilidades como la desorientación en el interior de la cueva o un episodio de pánico colectivo. El análisis de los equipos y de las mezclas de gases será determinante para conocer las verdaderas causas de esta tragedia submarina.