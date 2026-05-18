El portavoz del presidente de las Maldivas afirma que tenían autorización para una inmersión con límite de 50 metros

Muere uno de los buzos que participaba en la búsqueda de los cuerpos de los cinco italianos fallecidos en Maldivas

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Localizan los cuerpos de los cinco submarinistas italianos que perdieron la vida en Maldivas, según informa 'Reuters'. Hasta ahora, habían encontrado un primer cuerpo que corresponde al guía. Durante la operación de rescate, se sumó el fallecimiento de un buzo que participaba en la búsqueda.

El portavoz del presidente de las Maldivas, Mohamed Muizzu, ha afirmado en una entrevista a 'El Mundo' que los cuatro turistas, que perdieron la vida durante una inmersión, tenían una autorización para una inmersión con un límite de 50 metros.

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El límite de 30 metros se aplica a las inmersiones recreativas pero en Maldivas no existe una ley que impida una inmersión a más profundidad.

El equipo no especificó que harían una inmersión en cueva

El problema estuvo en que no comentaron que se trataba de una inmersión en cueva. Es decir, no especificaron los puntos donde iban a estar. Aunque no existe un problema legal por esto, el Gobierno de Maldivas desconocía cuál era el objetivo de los turistas.

El equipo de investigación estaba formado por tres de los cuatro turistas: Federico (el biólogo Gualtieri), Muriel (la investigadora Oddenino) y Monica (la profesora Montefalcone). El quinto era el guía de buceo, cuyo cuerpo se encontró rápidamente.

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El portavoz confirma al citado medio la existencia del permiso, válido del 3 al 17 de mayo, en seis atolones distintos, entre ellos el de Vaavu. "La embarcación, el 'Duke of York', y el equipamiento están correctamente citados", aclara. El Gobierno de Maldivas tampoco sabía qué tipo de equipo llevaban durante la inmersión.Todavía están investigando hasta qué profundidad llegaron, ya que la entrada a la cueva está a 47 metros.

Las hipótesis sobre sus muertes

Las autoridades del país trabajan con dos principales hipótesis, aunque todavía están tratando de reconstruir los hechos para esclarecer las causas del accidente, según confirma el mismo medio. Una de ellas es que su muerte estuviese relacionada con una posible contaminación de las botellas de aire comprimido que utilizan los buceadores porque una mezcla inadecuada o que el aire no sea del todo puro, puede provocar síntomas tardíos de intoxicación bajo el agua.

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La segunda hipótesis contempla la posibilidad de que pudiesen haber sufrido una desorientación en el interior de la cueva y, dada la profundidad, no pudiesen volver a la superficie. Este tipo de cuevas tienen estructuras complejas y laberínticas, lo que, en caso de desconocimiento puede hacer que se pierda la orientación y la persona deje de saber hacia dónde ascender. Las autoridades tampoco descartan que la narcosis, esa sensación de somnolencia provocada por el nitrógeno, pueda haber influido en el accidente.