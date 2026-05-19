La mujer se precipitó al río Manzanares desde una altura aproximada de 10 metros

La afectada ha sido trasladada por el SAMUR en estado grave a un centro hospitalario

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Los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid han tenido que rescatar en la madrugada de este martes 19 de mayo a una mujer que se ha precipitado al río desde la Avenida del Manzanares desde una altura aproximada de 10 metros.

Tras recibir el aviso, la mujer ha sido salvada por los bomberos y trasladada por el SAMUR en estado grave a un centro hospitalario, según han informado desde Emergencias Madrid.

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Estabilizada y trasladada al hospital

“Hemos recibido un aviso sobre la 1 de la mañana aproximadamente de una persona caída al río Manzanares a la altura del número 44 de la avenida del Manzanares", ha explicado el suboficial de Bomberos Madrid Jesús María González a través de un comunicado.

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El suboficial además ha informado que, para llevar a cabo el rescate de la mujer, han procedido al envío de dotaciones especiales al lugar de los hechos como "un vehículo autobomba", "un vehículo de salvamento acuático" y "una escalera articulada".

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A la llegada de Bomberos, hallando a la persona afectada acompañada de agentes de Policía Nacional y de un civil que se había acercado tras percatarse de la caída, los efectivos han procedido a su rescate, tras lo que la han puesto a disposición de SAMUR-Protección Civil, que la ha estabilizado y trasladado en estado grave a un centro hospitalario.