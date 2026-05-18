Patricia Martínez 18 MAY 2026 - 06:30h.

El programa se implementó de manera pionera en los institutos gallegos hace dos años

Instructores formados moderan las dinámicas en las aulas para generar un clima de confianza

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Santiago de Compostela YAM deriva de las siglas de “Juventud Consciente de la Salud Mental” en inglés. Bajo este nombre, se define un programa desarrollado por el Instituto Karolinska sueco, que logra reducir un 50 % los intentos de suicidio y la ideación suicida grave, según un ensayo clínico realizado en la Unión Europea.

Galicia ha revolucionado la prevención del suicidio entre adolescentes con la aplicación en los institutos de este programa, YAM, que en Galicia se lleva desarrollando desde 2024, de forma pionera, y que ha despertado ahora el interés de otras autonomías por su efectividad para reducir la ideación suicida con debates y juegos de rol en las aulas para que sean los propios alumnos quienes hablen de salud mental.

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La comunidad gallega, situada como la segunda comunidad con más índices de suicidio en todas las edades, decidió empezar a aplicar este plan estandarizado y avalado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el curso 2023-2024 y, cuando finalice el actual año escolar, habrán pasado por él más de 15.000 alumnos de 3º de ESO de centros públicos, concertados y privados de toda Galicia.

"Es un método diferente porque no consiste en una charla académica reglada, que va una persona y echa un rollo, sino que el éxito de este programa es que se trata de una formación colaborativa", explica la subdirectora de Atención a la Salud Mental del Sergas, Almudena Díaz.

Dinámicas de grupo donde se escucha pero no se juzga

Un grupo de instructores formados por el Instituto Karolinska de Estocolmo son quienes imparten este programa en los centros. Ellos se encargan de moderar las las dinámicas en el aula sin presencia de profesores u otro personal del centro para fomentar un clima de confianza entre los alumnos y que se expresen con libertad. "El instructor nunca juzga, solo escucha y a veces pregunta para fomentar la reflexión", señala Díaz, que resume la dinámica en "lo que pasa en el YAM, se queda en el YAM". En caso de que se detecte alguna situación grave se comunica al centro. Para ello, existe la figura del 'helper', un ayudante que permanece atento a las reacciones de los alumnos.

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Durante cinco sesiones, los adolescentes debaten sobre qué es la salud mental, se les plantean dilemas con escenarios inventados que podrían ocurrir en su día a día, participan en juegos de rol con situaciones de estrés y crisis -en este punto se introduce la ideación suicida- y reciben recursos donde acudir en caso de necesidad y para mejorar su bienestar emocional.

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Estas dinámicas permiten crear vínculos nuevos y conocer facetas de los compañeros que desconocían en una etapa de la vida que supone una "montaña rusa emocional": "Una cosa es lo que muestras, lo que quieres subir a las redes, y otra cosa es cómo estás", recuerda Díaz. Además, destaca que se realice en las propias aulas en vez de "desplazar" los problemas del bienestar emocional a los centros asistenciales.

Programa financiado con fondos europeos y que despierta el interés de otras CCAA

Para poder hacer frente a la implementación de YAM, a la Xunta lo presentó como un proyecto de innovación social, con el objetivo de conseguir apoyo del Fondo Social Europeo (FSE), que actualmente financia el 95 % del plan, con una aportación de dos millones de euros. El pasado marzo, esta iniciativa gallega logró el primer premio de Innovación Social en el VI Foro FSE, celebrado en Bilbao. La subdirectora de Salud Mental asegura que muchas comunidades autónomas ya se han interesado por la experiencia en Galicia y cómo la han planteado para acceder a fondos europeos.

YAM cuenta con financiación hasta el curso 2027-2028, cuando esperan haber pasado por todos los centros educativos de la región y alcanzar unos 20.000 alumnos. La Xunta confía en poder dar continuidad al programa tras esa fecha con más financiación, dado el éxito que está cosechando y su relevancia.

Tras dos años funcionando, ya se han beneficiado del programa más de 15.000 estudiantes

En las evaluaciones realizadas con un grupo de control, han observado que, en los casos moderados, el porcentaje de población que no tenía síntomas de ideación suicida aumentó del 62 al 70 %. "La salud mental de la juventud es una responsabilidad colectiva y con el programa YAM dimos un paso decisivo", defiende Díaz.

La Xunta de Galicia ha aumentado en este curso la implantación de este programa, añadiendo 95 centros de enseñanza secundaria nuevos donde se utiliza este sistema. Tras dos años de desarrollo, el programa YAM ya consigue al alumnado de 173 institutos de la enseñanza secundaria gallego, beneficiando más de 15.000 estudiantes.

Además de este programa, La Xunta está desarrollando diferentes medidas que inciden en los cuidados de la salud mental de la población, a través del nuevo Plan de Salud Mental que definirá los principales ejes de actuación para los próximos años.

En este sentido, la prevención del suicidio será una línea transversal dentro de una hoja de ruta en la que figurará, como eje estratégico, el fortalecimiento de la atención en salud mental dirigida a la población infanto-juvenil.

Junto con el nuevo Plan, la Consellería de Sanidade y el Colegio de Periodistas también han trabajado en una Guía de recomendaciones para los profesionales de los medios de comunicación a la hora de informar sobre la conducta suicida, promoviendo un lenguaje respetuoso y libre de estigmas existentes alrededor del suicidio.

Y se trabaja también en un acuerdo con las tres universidades gallegas para llevar a cabo la elaboración de un protocolo de acompañamiento psicológico destinado a la población universitaria.