Redacción Galicia Europa Press 17 MAY 2026 - 19:18h.

'Lingua vital', el lema de la marcha, es una "alternativa colectiva" con más de 300 medidas para revertir la situación del gallego

"Ocultan con descaro que el gobierno de Rueda lleva dos años reforzando la exclusión del gallego", ha criticado el portavoz Marcos Maceira

Compartir







Santiago de CompostelaMiles de manifestantes recorrieron Santiago de Compostela este 17 de mayo coincidiendo con el Día de las Letras Gallegas para que se acabe con la "emergencia lingüística" del gallego.

A través de la movilización, querían expresar "que la sociedad gallega muestra su compromiso con la lengua y la voluntad de que se reponga en todos los ámbitos", como afirmó Marcos Maceira.

El portavoz de Queremos Galego y presidente de A Mesa Pola Normalización Lingüística dijo en declaraciones a los medios que tienen ya los "deberes hechos", gracias al protocolo 'Lingua vital'.

Precisamente ese es el lema bajo el que habían convocado una marcha que pasó por el centro de la capital gallega hasta la Praza da Quintana. Una 'foliada' puso el final a la jornada reivindicativa.

PUEDE INTERESARTE El problema de la vivienda 15 años después del 15M: convocan una manifestación para reclamar medidas al Gobierno

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Con un grupo de 'gaiteiros' a la cabeza y el bloque de Queremos Galego liderando, los participantes gritaron consignas como "A Galiza, en galego" o "Nas aulas de Galiza queremos galego".

Maceira explicó que existe ya una "alternativa colectiva" que cuenta con más de 300 medidas destinadas a solucionar la situación actual que vive el gallego. El objetivo es que la Xunta "copie" las propuestas.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

"Nuestra lengua es tan válida como cualquier otra", cree Celia Armas

Cerca de las 13:00 horas, la Praza da Quintana, donde las consignas reivindicativas y la música no dejaron de sonar, ya estaba llena. Desde el escenario, la organización llegó a hablar de un "atasco" en los diferentes puntos de entrada.

Allí, hubo otra protagonista: Begoña Caamaño, la periodista y escritora homenajeada este año, fallecida en 2014. "Este 17 de mayo es un poco más especial porque la persona a la que está dedicado habría estado aquí como una más", admitió Celia Armas.

La coordinadora de Queremos Galego recordó las críticas de Caamaño a la "nefasta" política lingüística de la Xunta. Las palabras de Armas derivaron en un aplauso de los asistentes, que terminaron al grito de "Begoña Caamaño, patriota galega".

Desde el escenario, llamó a "continuar su lucha" y "a vivir todos los días en gallego": "Nuestra lengua es tan válida como cualquier otra". Armas aconsejó que se puede hacer "mucho" en la vida diaria, con pequeños gestos como elegir el gallego para gestiones administrativas.

Maceira se encargó de cerrar el turno de intervenciones, en el que perfiló la "emergencia lingüística" como fruto de "restricciones" en diversos ámbitos y acusó a la Xunta de Galicia, a cargo del PP, de "incumplir su deber".

"Rueda está a tiempo de rectificar y de dejar de ser el único presidente que reniega de la lengua de su país", le animó antes de achacarle al presidente que se quede en "anuncios que no son capaces de tapar la vergüenza".

"Lleva dos años reforzando la exclusión del gallego", criticó Maceira

Uno de ellos es el Pacto pola Lingua, que "hace un año iban a tener para diciembre de 2025" y que "ahora anuncian que lo tendrán para junio de 2026", en palabras de Maceira.

"Ocultan con descaro que el gobierno de Rueda lleva dos años reforzando la exclusión del gallego", criticó el portavoz de la plataforma convocante de esta protesta.

Entre los representantes políticos que asistieron a ella, destacó la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, y el secretario xeral de Movemento Sumar Galicia, Paulo Carlos López.

Pontón, líder de la oposición en el Parlamento de Galicia, acusó al PP de ejercer un "acoso y derribo" al gallego durante 17 años, que ha provocado un "momento crítico" para el idioma.

El "timo" del PP con el plurilingüismo y petición de "giro radical"

Así, tachó el plurilingüismo del PP de "timo" y reclamó a los populares un "cambio de rumbo". "El gallego no es una carga", insistió antes de acusar también al nuevo gobierno de Lugo, liderado por Elena Candia, de "cargarse las políticas de apoyo al gallego".

De igual forma, los representantes de Queremos Galego cargaron contra la "eliminación" del departamento de Promoción da Lingua.

Por su parte, Paulo Carlos López reclamó al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que vuelva a llevar la oficialidad del gallego a la Unión Europea (UE) antes de que termine 2026.

Además, pidió un "giro radical" en materia lingüística a la Xunta de Galicia, "principal responsable de la situación actual" de una lengua que no desean que caiga más en declive ni en el olvido.