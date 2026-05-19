Investigan la muerte de un hombre de 78 años encontrado sin vida tras denunciar su desaparición en Arganza, León

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La Guardia Civil investiga las circunstancias de la muerte de un hombre de 78 años, vecino de Arganza, León, cuyo cuerpo fue localizado este lunes en una finca situada en las inmediaciones de su domicilio, después de que su familia denunciara su desaparición, tras no tener noticias suyas desde la tarde del domingo.

La subdelegación de Gobierno ha confirmado a EFE que hay abierta una investigación para esclarecer lo sucedido. La desaparición del hombre, identificado como Domingo S. M., de 78 años, fue denunciada por sus familiares, que dieron aviso a las autoridades tras no tener noticias suyas desde la tarde del domingo, con una denuncia que formalizaron ante la Guardia Civil ayer lunes, han confirmado las mismas fuentes.

Pocas horas después, el cadáver fue encontrado en una parcela próxima a la casa consistorial del municipio y a una zona de parque infantil, un entorno habitual para el hombre, que solía transitar por el lugar cuando llevaba a pastar su rebaño de ovejas y cabras.

Todas las hipótesis permanecen abiertas

Efectivos de la Guardia Civil, incluidos agentes de la brigada de Policía Judicial y del equipo de criminalística, se desplazaron hasta el lugar del hallazgo para realizar una inspección ocular, además de revisar el domicilio del fallecido en busca de indicios que permitan reconstruir lo sucedido.

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Por el momento, no han trascendido las causas del fallecimiento y todas las hipótesis permanecen abiertas, a la espera del avance de la investigación. El Juzgado de Instrucción de Ponferrada que instruye el caso ha decretado el secreto de sumario.