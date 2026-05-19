Dos patrullas de la Guardia Civil han inspeccionado las cunetas a la salida de La Haba en dirección a Magacela

La investigación sobre la muerte del cantaor Matías de Paula apunta a un posible móvil sentimental: todos los detalles del caso

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BadajozLas autoridades han detenido a una persona relacionada con la muerte del cantaor Matías de Paula, quien falleció tras ser tiroteado en plena calle. El arresto se ha producido cerca de don Benito en torno a las 14:30 horas, según informa 'Hoy'. Pero no han trascendido más datos sobre el caso porque hay secreto de sumario.

Lo que sí se sabe es que el detenido es F.S., presunto autor de los disparos que acabaron con la vida del artista. El operativo para arrestarlo se llevó a cabo en Magacela y una persona ajena a la detención ha resultado herida. Se trataba de un hombre taxista que no tiene relación con el caso.

Los agentes han inspeccionado las cunetas a la salida de La Haba

La investigación sobre la muerte de Matías de Paula sigue abierta y dos patrullas de la Guardia Civil han inspeccionado las cunetas a la salida de La Haba en dirección a Magacela. Las autoridades estarían barajando la hipótesis de un móvil sentimental en este crimen. El fallecido y el sospechoso autor de los disparos habrían tenido conflictos en relación a la exmujer de este último.

Los posibles desacuerdos entre los dos podrían haber sido la causa de un ajuste de cuentas. El presunto autor habría salido de la cárcel hace poco tiempo y habría buscado así vengarse de Matías de Paula. El ataque se produjo en la plaza Rafael Alberti, una zona muy transitada de en Villanueva de la Serena (Badajoz), alrededor de las 15:30 horas de la tarde. El cantaor quedó tendido en el suelo, gravemente herido por un impacto de bala, y falleció pocos minutos después.

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El autor del crimen huyó en un coche que han identificado tres testigos

Después de dispararle, el autor del crimen huyó del lugar en un coche que fue identificado por al menos tres testigos que presenciaron el crimen. Familiares, amigos y allegados de Matías de Paula le despidieron este pasado sábado en un multitudinario sepelio que tuvo lugar en la iglesia de la Asunción.

La familia, una de las sagas flamencas más reconocidas, llamada los Chucarros, ha pedido respeto y privacidad para estos momentos de profundo dolor.