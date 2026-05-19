La fallecida era de nacionalidad neerlandesa y estaba asentada desde hace años en el municipio de El Valle, Granada

La mujer fue evacuada por un helicóptero sanitario del 112

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Una agente inmobiliaria falleció el pasado viernes 15 de mayo al precipitarse por un hueco de dos metros de una buhardilla en la localidad granadina de Lecrín. La mujer ha recibido sepultura en el cementerio de Restábal, en el municipio vecino de El Valle, donde residía.

Así lo han confirmado fuentes municipales, que han explicado que se trataba de una mujer de 55 años y de nacionalidad neerlandesa asentada desde hace años en el municipio de El Valle, "donde era muy querida".

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Asistencia sanitaria urgente

La víctima del accidente se dedicaba a la compra-venta de viviendas en la zona, especialmente dirigidas a personas extranjeras. Mientras mostraba una de las casas, fue cuando sucedió la caída.

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El Servicio de Emergencias 112 atendió a las 11:00 horas una llamada de auxilio que pedía asistencia sanitaria urgente para esta mujer, que resultó herida de gravedad al caerse por el hueco de una buhardilla en una casa situada en la calle Santísima Trinidad de la pedanía de Chite, en el municipio de Lecrín.

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Hasta el lugar se movilizó un helicóptero sanitario evacuó a la herida hasta la helisuperficie del 112. De ahí fue llevada en ambulancia al Hospital de Neurotraumatología del complejo Virgen de las Nieves de la capital granadina. Desde el 112 también se informó de este suceso a la Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales.