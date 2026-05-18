Miguel Salazar Madrid, 18 MAY 2026 - 17:52h.

Compartir







Los detalles de la conversación que 'El tiempo justo' ha tenido con la portavoz de la familia del cantaor Matías de Paula -que fue asesinado a tiros en Villanueva de la Serena (Badajoz) el pasado viernes- son "escalofriantes". Se investiga, bajo secreto de sumario, qué pudo suceder para que el artista recibiese disparos en plena calle.

Al parecer, el movil del crimen es sentimental. Un conflicto con la expareja de una mujer con la que actualmente no tenía ningún tipo de relación, según explica la portavoz de la familia, habría sido el detonante.