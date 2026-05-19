La mujer asesinada en Arguedas en un presunto crimen machista es Saida El Yousif, de 44 años y madre de una hija

Investigan la muerte de una mujer como posible crimen machista en Arguedas, Navarra, tras entregarse su pareja

Compartir







Saida El Yousif, de 44 años, origen marroquí y madre de una hija, es la mujer asesinada este lunes en la localidad navarra de Arguedas en lo que la Policía Foral investiga como un crimen machista por el que permanece detenido su marido.

Así lo recoge la agencia 'EFE'. El lunes por la tarde se tuvo conocimiento de los hechos después de que un familiar de la víctima comunicara a la Policía Foral el hallazgo del cuerpo sin vida de la mujer en una vivienda de Arguedas y un hombre, su marido, se entregara en dependencias de la Guardia Civil en una población cercana, en Valtierra.

Saida no constaba como empadronada en la localidad de Arguedas

El hombre fue detenido como presunto autor de un delito de homicidio en el ámbito de la violencia de género. Posteriormente, fue entregado a la Policía Foral que es la encargada de la instrucción y permanece en dependencias policiales a la espera de pasar a disposición judicial este miércoles o el jueves. Será la investigación la que determine cuando se ha cometido el crimen, si bien parece que pudo haber tenido lugar durante la noche del domingo. No constaban denuncias previas ni figuraba en el sistema VioGén.

En declaraciones a 'EFE', el alcalde de Arguedas, José Luis Sanz, ha manifestado que la mujer apenas llevaba dos meses en la localidad y que tenía una hija de unos ocho años, al parecer de una relación anterior, que se encuentra en Marruecos. Asimismo ha comentado que no constaba como empadronada en la localidad, por lo que ha apuntado que podría estar de visita.

Consternación en la localidad navarra

Lo sucedido ha causado "consternación" en la localidad, en palabras de su alcalde, quien ha asegurado que el municipio "no está ni mucho menos acostumbrado a este tipo de sucesos", que ha calificado de "muy tristes". Para mostrar su dolor y condena de lo sucedido, el Ayuntamiento de Arguedas ha convocado una concentración esta tarde.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

De confirmarse este caso como un asesinato machista, serían 20 mujeres las víctimas mortales de la violencia de género en lo que va de año, 1.361 desde 2003. La segunda en Navarra en este año.