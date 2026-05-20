La Guardia Civil y la Policía Local de Cartagena han detenido a dos personas tras un tiroteo que ha dejado a una persona gravemente herida

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Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de Cartagena han detenido a dos personas tras un tiroteo registrado en la madrugada de este miércoles en la población de Pozo Estrecho, en Cartagena, Murcia, en el que un hombre resultó herido por munición de pistola modificada, según el instituto armado.

El suceso ha tenido lugar sobre las 2:42 horas, según alertó una llamada al 112 que explicaba que un hombre había recibido varios disparos y se encontraba gravemente herido en una calle de la localidad. Hasta el lugar se desplazaron patrullas de Policía Local, agentes de la Guardia Civil y una ambulancia medicalizada del 061.

A su llegada, los efectivos localizaron a la víctima, un hombre de 32 años, consciente y con tres heridas de bala, dos en el abdomen y una en la pierna. Los sanitarios le prestaron asistencia en el lugar antes de trasladarlo al Hospital Universitario Santa Lucía de Cartagena, donde quedó ingresado.

El autor de los disparos fue localizado dentro de una vivienda

El presunto autor de los disparos, un hombre de 53 años, fue localizado minutos después en el interior de una vivienda próxima al lugar de los hechos, y otra persona relacionada con el caso fue arrestado posteriormente. Según las primeras investigaciones, la agresión se produjo tras una fuerte discusión ocurrida en la puerta del domicilio del detenido.

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El arrestado se entregó sin resistencia y facilitó a los agentes el arma empleada, una pistola corta detonadora modificada para disparar munición, que había ocultado en las inmediaciones. Tras la instrucción de diligencias, los dos detenidos han sido trasladados a dependencias de la Guardia Civil, donde permanecerán hasta pasar a disposición judicial.

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Por el momento, los agentes no han trasladado más información sobre el suceso, ni si se trata de un ajuste de cuentas. El herido permanece ingresado en el hospital donde tuvo que ser trasladado tras ser atendido por el equipo de emergencia que acudió hasta el lugar y que consiguió estabilizarle pese a la gravedad de las heridas provocadas por el arma de fuego.