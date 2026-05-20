Con estos dos nuevos implicados ya son tres los detenidos por el asesinato del cantaor

La portavoz de la familia del cantaor Matías de Paula asegura que recibió "mensajes amenazadores" del presunto asesino horas antes del tiroteo

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Tras el asesinato del cantaor flamenco Matías de Paula en Villanueva de la Serena, en Badajoz, el pasado viernes 15 de mayo, dos nuevas personas relacionadas con el crimen se han entregado en las últimas horas, según han informado fuentes próximas al caso.

Se trataría del hijo y el sobrino del hombre detenido ayer cerca de Magacela, como presunto autor de los disparos que acabaron con la vida del artista villanovense por la tarde, en una de las plazas de la localidad pacense.

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Agresión a un taxista

Con estas dos nuevas detenciones, son ya tres los arrestados en relación con este crimen, que continúa bajo secreto de actuaciones.

El primer detenido fue localizado en las inmediaciones de Magacela, cuando caminaba en dirección a La Haba y, según las mismas fuentes, antes de su arresto habría agredido con arma blanca a un taxista que le reconoció y se negó a trasladarlo en su vehículo.

El taxista, tras la agresión, permanece en estado crítico tras recibir varias puñaladas. La Policía Nacional mantiene abierta la investigación y no ha facilitado más datos oficiales al encontrarse las actuaciones bajo secreto.

Asesinato del artista

Matías de Paula, cantaor muy conocido en Villanueva de la Serena y en el ámbito flamenco extremeño, falleció a los 52 años el pasado viernes en su ciudad natal en un suceso investigado como asesinato.

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El nombre real del artista es Matías Corraliza Fernández (Villanueva de la Serena, 1974). Pertenece a la familia de 'Los Chucarros'. Su padre es el cantaor de flamenco Diego Corraliza 'El Chucarro', su hermana es la cantaora Sandra Fernández y su hermano el guitarrista Diego de Paula

Este suceso se registró pasadas las 15:00 horas en las inmediaciones de la plaza Rafael Alberti del municipio. Allí fue atendido por los sanitarios desplazados en ambulancia, que no pudieron hacer nada por salvar su vida.

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Hasta la zona acudieron tres patrullas de la Policía Local, dos de la Policía Nacional y efectivos de la Policía Judicial. Algo más tarde se unieron agentes de la Guardia Civil.