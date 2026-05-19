Un joven mató a su madre y su padrastro e hirió a cuatro personas, entre ellas dos menores ingresados en la UCI, uno de ellos su hijo

El acusado de matar a sus padres y dejar cuatro heridos en El Ejido acumulaba 16 detenciones por tenencia de armas y drogas

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La Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil de Almería se ha hecho cargo de la investigación del trágico tiroteo ocurrido a última hora de este lunes en la zona de El Canalillo, entre Balanegra y El Ejido. Las primeras pesquisas apuntan a un caso de violencia doméstica y descartan, por el momento, otras motivaciones como violencia de género.

El balance es alarmante: dos fallecidos y cuatro heridos muy graves. El detenido, un joven español de 25 años con numerosos antecedentes policiales y sobre el que se investiga un posible trastorno mental, presuntamente asesinó a su madre y a su padrastro y después abrió fuego contra varias personas más, entre ellas su propio bebé de siete meses.

El tiroteo mortal, con familiares y vecinos afectados

Según ha informado Ana Martín, de Informativos Telecinco, todo ocurrió pasadas las 23:00 horas de la noche en esta pedanía de El Ejido. El agresor disparó mortalmente contra el matrimonio cuando ambos se encontraban dentro de un vehículo estacionado en la calle. En ese mismo coche viajaban también su pareja o expareja y el hijo de ambos, un bebé de apenas siete meses, que resultó herido de extrema gravedad con impactos en la mandíbula y en el cráneo y permanece ingresado en la UCI pediátrica.

En la fachada de la vivienda aún son visibles los impactos de bala del tiroteo. Varias de esas balas alcanzaron también a una vecina de 19 años y a su hija de 21 meses cuando ambas salieron al escuchar los disparos. La joven recibió heridas en el tórax y el abdomen y la menor permanece igualmente ingresada en cuidados intensivos pediátricos.

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Durante su huida a pie, el presunto autor disparó además contra un hombre de unos 60 años con el que se cruzó en la calle, causándole heridas muy graves en la cabeza. Todos los heridos permanecen hospitalizados y tres de ellos continúan en estado crítico.

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Tras un amplio dispositivo de búsqueda en el que participaron efectivos de la Guardia Civil, unidades del GAR, Policía Local y un dron con cámara térmica, el sospechoso fue localizado y detenido alrededor de las 04:00 horas de la madrugada. Los investigadores tratan ahora de esclarecer la procedencia del arma utilizada, ya que el arrestado no tenía licencia de armas.