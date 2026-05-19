El autor del tiroteo mortal ha sido detenido tras darse inicialmente a la fuga: se investiga también la procedencia del arma utilizada, ya que no tenía licencia

Un hombre mata a sus padres y deja cuatro heridos graves, entre ellos su bebé de siete meses y una niña de dos años, en un tiroteo en El Ejido, Almería

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AlmeríaLa localidad almeriense de El Ejido permanece en shock tras el terrible tiroteo mortal perpetrado en una zona conocida como El Canalillo, próxima al municipio vecino de Balanegra, donde un hombre ha matado a sus padres y ha herido a su propio hijo, un bebé de solo siete meses que permanece en muy grave en una UCI pediátrica. Además, también ha herido a una niña de dos años y a otros dos adultos, que también han tenido que ser hospitalizados. Uno de ellos también está en una UCI.

El autor de los hechos, de 25 años y nacionalidad española, abrió fuego a aproximadamente las 23:15 horas de la pasada noche de este lunes 18 de mayo. Después, se dio a la fuga, aunque unas horas más tarde sería detenido por las autoridades en la zona centro de El Ejido.

Los agentes encontraron a los padres del detenido muertos dentro de un coche

Fue la llamada de una vecina la que dio la voz de alarma alertando de disparos, tras lo cual se movilizaron distintos efectivos de la Guardia Civil, entre ellos miembros del Grupo de Acción Rápida (GAR), de la Policía Nacional, de la Policía Local y sanitarios del 061.

En el lugar de los hechos, los agentes encontraron un turismo con impactos de bala. En el interior, ya fallecidos, se hallaba un matrimonio: los padres del presunto autor de los disparos.

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Además, descubrieron que en el tiroteo mortal también resultaron heridas cuatro personas “del entorno familiar y vecinal”: un bebé de siete meses, hijo del autor de los hechos, que ha tenido que ser hospitalizado en estado crítico; una niña de dos años; una mujer, que presenta varios impactos de bala; y un hombre, también herido grave.

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Según fuentes sanitarias citadas por EFE, uno de los adultos heridos ha sido llevado al Hospital Universitario de Poniente de El Ejido, mientras que el otro fue derivado al Hospital Torrecárdenas de Almería, al que han sido llevados los dos menores. Desde este último centro sanitario, al mismo tiempo, han confirmado que permanecen ingresados en la UCI un adulto y el bebé.

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El autor del tiroteo mortal de El Ejido podría tener un trastorno mental: investigan la procedencia del arma utilizada

Según ha señalado la Guardia Civil con motivo de los hechos, se sospecha que el detenido, vecino de Balanegra, pudiera tener un trastorno mental, razón por la cual también ha sido hospitalizado en una unidad mental para su evaluación.

Las primeras investigaciones de lo ocurrido, según han detallado, vinculan este hecho con violencia doméstica, descartando a priori otras motivaciones. En ese sentido, también se investiga la procedencia del arma empleada en el tiroteo, ya que el autor carece de licencia alguna.

Tras lo ocurrido, la Guardia Civil organizó un dispositivo de búsqueda en el que participaron unidades territoriales, de seguridad ciudadana, G.A.R y de investigación, además de la colaboración de Policías Locales del municipio, lo que permitió llevar a cabo la detención del autor a las 04:00 de la madrugada de este martes.

Ahora, la investigación prosigue a manos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de la Comandancia de Almería.