Jaime R., marido de Maialen, ha sido condenado a 27 años de prisión por el asesinato de la mujer en Vitoria en 2023

La defensa del presunto asesino de Maialen dice que sufrió un "colapso" y que "no sabía que estaba matando" a su esposa

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El marido de Maialen Mazón ha sido condenado a 27 años de cárcel por asesinarla en Vitoria en 2023, además de por dos delitos de aborto, dado que estaba embarazada de mellizas, y por abandono de menor, ya que la hija de la pareja, de dos años y medio en ese momento, permaneció sola durante 18 horas junto al cadáver de su madre.

En el juicio celebrado entre el 4 y el 14 de mayo en el Audiencia Provincial de Álava un jurado popular lo declaró culpable de un delito de asesinato con alevosía, dos delitos de aborto y un delito de abandono con la agravante de parentesco, pero rechazó tanto las agravantes de ensañamiento y género como la eximente por trastorno mental transitorio.

De acuerdo con ese veredicto, la jueza que presidió el juicio ha condenado a Jaime R. a 25 años por el asesinato en concurso con los dos delitos de aborto y le ha impuesto otros dos años de cárcel por el abandono de la niña, además de privarle de la patria potestad.

Libertad vigilada y prohibición de acercarse con su hija y con el padre de Maialen

La magistrada le ha impuesto además otras penas de libertad vigilada y la prohibición de aproximarse y comunicarse con su hija y con el padre de la víctima y ha fijado una indemnización de 400.000 euros para la niña y de 200.000 euros para su abuelo por los daños morales causados.

Hace una semana que un jurado popular declaraba a Jaime R., como culpable de asesinar a cuchilladas a su mujer Maialen en Vitoria hace tres años. En ese momento, la mujer estaba embarazada de mellizas. Además, estaba presente la hija de la pareja de dos años y medio de edad y que permaneció sola con el cadáver de su madre durante 18 horas.

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Un equipo de profesionales consideró que la niña padece un "trauma severo" por la pérdida de su madre, un vínculo "absolutamente prioritario" para cualquier persona, especialmente a esa edad. Además, han advertido que este impacto se ve acrecentado por el hecho de que estaba presente en el momento de los hechos, aunque se desconoce qué es exactamente lo que pudo haber visto u oído durante la agresión mortal contra Maialen.