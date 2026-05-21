La Ertzaintza ha detenido a un hombre de 71 años que acumulaba más de 110.000 archivos de pornografía infantil

35 detenidos por intercambiar y almacenar pornografía infantil: la colaboración ciudadana permitió iniciar la investigación

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Un hombre de 71 años ha sido detenido por la Ertzaintza en Azpeitia, en Guipúzcoa, con 110.000 fotos y vídeos de pornografía infantil en sus equipos informáticos, ha informado este jueves el Departamento vasco de Seguridad.

Se da la circunstancia de que este varón ya fue arrestado en 2011 por la Policía Nacional por un delito de corrupción de menores y en 2014 por la Guardia Civil, por pornografía de menores, ha precisado la misma fuente. En este caso, la investigación se ha llevado a cabo durante este mes de mayo tras tener conocimiento la Ertzaintza de que en Azpeitia un varón podía tener en sus dispositivos informáticos archivos de vídeo e imágenes de pornografía infantil.

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Las pesquisas policiales permitieron identificar al sospechoso, el cual disponía supuestamente de una serie de claves y códigos de usuario para ser utilizadas en la red o en aplicaciones donde pedófilos comparten y transfieren este tipo de archivos.

Tratan de dar con la identidad de las víctimas

Los agentes a cargo de la investigación no han ofrecido más información sobre la identidad del varón ni cómo pudieron localizarle, pero tras revisar sus equipos electrónicos encontraron cientos de miles de archivos de pornografía infantil por los que ha sido detenido.

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La Policía vasca realizó este pasado martes, con la autorización del Juzgado de Azpeitia, la entrada y registro del domicilio, donde se obtuvieron evidencias en dispositivos electrónicos, con unos 110.000 archivos con pornografía infantil, que sumaban 280 GB. Los agentes siguen con la investigación para tratar de dar con la identidad de las víctimas que aparecían en sus dispositivos.

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Por ello, se procedió a la detención del hombre que ha sido puesto esta mañana a disposición de la autoridad judicial. La Ertzaintza continúa con la investigación para poder identificar tanto a las víctimas que aparecen en las imágenes como a otros posibles autores implicados en los hechos delictivos.