La Asociación SOS Desaparecidos pide la verificación de las muestras de ADN asociadas a cada expediente activo

En 2025, las fuerzas de seguridad del Estado investigaron 25.086 denuncias, y esclarecieron más del 90 %

Compartir







La Asociación SOS Desaparecidos ha solicitado al Ministerio del Interior y al Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES) una revisión y actualización exhaustiva de los 6.874 casos activos de personas desaparecidas en España, con la verificación de las muestras de ADN asociadas a cada expediente.

En un comunicado, la asociación lanza esta propuesta un día después de que la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, presentara el informe de 2025 de personas desaparecidas en España sin causa aparente, del que se desprende que el pasado año las fuerzas de seguridad del Estado investigaron 25.086 denuncias, y esclarecieron más del 90 %.

Revisión en profundidad de los casos activos

El informa constata que en 2025 el número de denuncias activas es de 6.874, lo que supone un incremento del 2,3 por ciento sobre el número que constaba en 2024.

PUEDE INTERESARTE Buscan a Libertad A.G, una menor de 11 años desaparecida en Zaragoza desde el pasado sábado

Sobre estos casos activos, la asociación SOS Desaparecidos reclama a Interior este miércoles 18 de marzo una revisión en profundidad que incluye la correcta gestión de muestras de ADN, que se compruebe que estén registradas y compartidas con las bases de datos del Ministerio del Interior y de Interpol para facilitar posibles coincidencias internacionales.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Asimismo, plantea examinar posibles movimientos o renovaciones de documentos de identidad que puedan aportar indicios sobre la actividad o localización reciente de personas desaparecidas.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Dentro de las peticiones también han hecho hincapié en el hecho de mejorar los protocolos de comunicación con centros sanitarios cuando una persona es atendida sin documentación o no puede identificarse verbalmente, reforzando la coordinación entre servicios de salud y autoridades para agilizar su posible identificación.

Desde la asociación se ha informado de que el objetivo de esta iniciativa es la de "reforzar la eficacia de las investigaciones, mejorar la coordinación institucional y aumentar las probabilidades de identificación y localización de personas desaparecidas mediante el uso adecuado de herramientas forenses, tecnológicas y de cooperación internacional".