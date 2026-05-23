Una enfermera que estaba en la zona intentó reanimarle pero el hombre ya había fallecido

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LleidaUn hombre ha muerto este sábado a mediodía al caer con su parapente en Àger (Lleida), a un kilómetro al este de la salida de despegues habituales, en una zona de difícil acceso. Una enfermera que estaba en la zona intentó reanimarle, como hicieron después los efectivos de emergencia que llegaron, pero ya no le pudieron salvar, informan Bombers de la Generalitat en un comunicado.

Según han informado los Bomberos de la Generalitat, a las 12:58 horas han recibido el aviso de este accidente, por lo que han activado a un helicóptero de la unidad de Medios Aéreos, con efectivos del Grupo de Actuaciones Especiales (GRAE) de la Seu d'Urgell (Lleida) y un médico del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

Una enfermera comenzó las maniobras de reanimación cardio-pulmonar

Tras localizar a la víctima, los efectivos de emergencias de la Generalitat le han seguido practicando las maniobras de reanimación cardio-pulmonar que había iniciado una enfermera que se encontraba en la zona, pero no han podido salvar su vida.

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Al lugar también ha acudido una dotación terrestre de apoyo del parque de bomberos voluntarios de Àger, así como tres ambulancias del SEM, la Unidad de Intervención en Montaña de los Mossos d'Esquadra y dos patrullas de la policía catalana, que abrirán una investigación para aclarar los hechos. La investigación de los hechos correrá a cargo de los Mossos d'Esquadra.