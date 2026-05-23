Redacción Cataluña 23 MAY 2026 - 13:27h.

Los presuntos delincuentes embistieron con su vehículo al de los Mossos que iniciaron un tiroteo para detenerlos

Un detenido tras una persecución policial después de producirse un tiroteo en L'Hospitalet, Barcelona

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Un coche robado embistió la noche del viernes a un vehículo camuflado de los Mossos d’Esquadra en Badalona, lo que llevó a los agentes a efectuar varios disparos. El choque se produjo alrededor de las 23.30 horas en la avenida de Conflent, junto a la B‑20 y el parque comercial de Montigalà, cuando una patrulla detectó un turismo que constaba como sustraído e intentó detenerlo.

Según informa El Periódico, en el interior viajaban cuatro ocupantes, vinculados presuntamente a un grupo de 'teloneros', dedicado al robo en el interior de vehículos. Lejos de obedecer las indicaciones policiales, aceleraron y arremetieron contra el coche de los agentes. Tras el impacto, los Mossos respondieron con disparos y se inició una breve persecución, que terminó con tres de los sospechosos huyendo a pie.

Uno de ellos fue finalmente detenido gracias a la intervención conjunta de los Mossos y la Guàrdia Urbana de Badalona. La policía catalana ha abierto una investigación para identificar y localizar a los otros tres ocupantes que lograron escapar.