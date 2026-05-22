La víctima y el presunto agresor pasaron la noche juntos y fue en las escaleras de acceso a un aparcamiento donde presuntamente se produjo la violación

Prisión para el detenido por agredir sexualmente a una mujer en un hospital de Ibiza

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La Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional ha detenido a un menor de 16 años como presunto autor de la violación a una joven de 18 en La Marina, en Valencia, según han confirmado fuentes de la Policía Nacional

Los hechos se produjeron sobre las 4 horas de la madrugada del pasado sábado 9 de mayo en las escaleras de acceso al aparcamiento de La Marina.

La víctima y el presunto agresor pasaron la noche juntos y, al llegar a las escaleras del aparcamiento, ambos se besaron con el consentimiento de ella, pero poco después el joven la agredió sexualmente.

La detención se produjo este jueves sobre las 9 horas y el detenido, de 16 años, ha sido puesto a disposición de Fiscalía de Menores, según las mismas fuentes.