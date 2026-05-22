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Sucesos
Agresión sexual

Detenido un menor de 16 años como presunto autor de la violación de una joven en un aparcamiento de Valencia

Policía Nacional
La policía ha detenido al menor dos semanas después de los hechos. Policía Nacional
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La Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional ha detenido a un menor de 16 años como presunto autor de la violación a una joven de 18 en La Marina, en Valencia, según han confirmado fuentes de la Policía Nacional

Los hechos se produjeron sobre las 4 horas de la madrugada del pasado sábado 9 de mayo en las escaleras de acceso al aparcamiento de La Marina.

La víctima y el presunto agresor pasaron la noche juntos y, al llegar a las escaleras del aparcamiento, ambos se besaron con el consentimiento de ella, pero poco después el joven la agredió sexualmente.

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La detención se produjo este jueves sobre las 9 horas y el detenido, de 16 años, ha sido puesto a disposición de Fiscalía de Menores, según las mismas fuentes.

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