La mujer fallecida tenía 37 años y llevaba una niña en brazos que presenta heridas en la cabeza

Buscan al conductor fugado tras un atropello mortal a un hombre en el Puerto de Sagunto, Valencia

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PontevedraUna mujer de 37 años ha muerto atropellada este domingo en Sanxenxo (Pontevedra) por un vehículo que invadió la acera, informan fuentes municipales. El accidente se produjo a la altura del conocido restaurante A Postiña en Areas. El vehículo perdió el control por causas que todavía se están investigando, invadió la acera y atropelló a tres personas.

La mujer fallecida tenía 37 años y llevaba una niña en brazos, que presenta heridas en la cabeza, sin gravedad, según las mismas fuentes. Una tercera mujer sufrió una crisis de ansiedad en el punto.

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La mujer estaba en parada cardiorrespiratoria

Hasta el lugar se movilizaron Emergencias Sanxenxo y la Policía Local. el tráfico en este tramo de la carretera se cortó completamente en ambos sentidos para facilitar el trabajo de los paramédicos y las fuerzas de seguridad, según informa 'El Diario de Pontevedra'. Las autoridades regularon la circulación y solicitaron a los conductores que evitasen la zona y utilizasen rutas alternativas.

La mujer que ha fallecido tras el atropello fue atendida con una parada cardiorrespiratoria pero los sanitarios no pudieron hacer nada para salvarle la vida. La niña que llevaba en brazos, al parecer era su hija, solo presenta heridas en la cabeza que no son de extrema gravedad.