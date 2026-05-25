Alberto Rosa 25 MAY 2026 - 19:09h.

La mujer de 38 años, vecina de Pontevedra, iba con su hija y con su madre cuando un coche invadió la acera y la atropelló

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La localidad de Sanxenxo, en Pontevedra, continúa conmocionada por la muerte este domingo de Jésica Fraguas, de 38 años, atropellada por un vehículo que invadió la acera cuando caminaba con su hija en brazos y con su madre de 64 años.

La niña tuvo que ser llevada al hospital y su madre también fue atendida. Según fuentes conocedoras del suceso, la persona que conducía el vehículo e invadió la acera dio negativo en las pruebas de alcoholemia. Además, en el incidente se vieron implicados hasta cuatro vehículos, cuyos conductores también dieron negativo en alcoholemia.

Según las primeras pesquisas, dicha colisión pudo ser lo que provocó que uno de los vehículos se saliese de la vía e invadiese la acera por la que transitaban Jésica y su niña con su madre. Jésica era profesora de niños con necesidades especiales y trabajaba en la Asociación Déficit de Atención, Hiperactividad y Necesidades específicas de apoyo educativo (Adahpo).

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El centro ha publicado en sus redes sociales un comunicado para transmitir sus condolencias por la pérdida de una de sus docentes. “Hoy es un día especialmente difícil y muy triste pues hemos perdido a una compañera que ha sido un pilar fundamental para Adahpo desde sus inicios”, comienza el comunicado.

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“Queremos transmitir nuestras más sentidas condolencias a la familia ante esta irreparable pérdida. Tu presencia será irremplazable para todos nosotros”, concluye. Jésica era docente formada en necesidades educativas específicas, en concreto, en trastornos del neurodesarrollo y atención temprana.

El suceso se produjo sobre las 19.30 horas en la zona de Áreas, a la altura del restaurante A Postiña. La madre de la víctima y menor de edad fueron trasladas en ambulancia al Hospital de Montecelo. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los Bomberos de Sanxenxo y de la Policía Local, que ha cortado el tráfico.

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La mujer que ha fallecido tras el atropello fue atendida con una parada cardiorrespiratoria pero los sanitarios no pudieron hacer nada para salvarle la vida. La niña que llevaba en brazos, al parecer era su hija, solo presenta heridas en la cabeza que no son de extrema gravedad.