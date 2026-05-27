Boubakar, de 16 meses, ha fallecido este miércoles tras precipitarse desde la ventana de un sexto piso en Zaragoza

La madre de Boubakar, fallecido en Zaragoza, estaba preparando la comida cuando se precipitó al vacío

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La consternación se ha instalado en el barrio de Las Fuentes de Zaragoza tras la muerte de Boubakar, el niño de 16 meses que se ha precipitado este miércoles desde la ventana de un sexto piso.

Según recogen fuentes como 'Heraldo', los vecinos describen al pequeño, hijo único de una pareja muy querida, como un niño "muy alegre". "Siempre paseaba con su madre por la zona", han destacado.

Mamadou Mané, presidente de la Asociación de Inmigrantes de Senegal en Aragón (AISA), ha apuntado, en declaraciones al medio local: "Era un chico muy majo. Mi hijo de siete años jugaba con él muchos días".

Los hechos ocurridos en el barrio de Las Fuentes

La caída se ha producido sobre las 13:30 horas de esta jornada. Al parecer, la madre estaba preparando la comida mientras el pequeño estaba solo en el salón. En ese momento, se habría subido a una zona elevada y se precipitó. Desde el entorno hablan de un trágico accidente. La progenitora sigue en estado de shock.

El niño sufrió un fuerte traumatismo y falleció en el acto. Una ambulancia medicalizada se trasladó hasta el lugar, pero los profesionales no pudo hacer nada por salvar su vida, a pesar de realizar maniobras durante unos 30 minutos.

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Del mismo modo, efectivos de la Policía Local y vecinos han tratado de ayudar. Ahora se vuelcan en apoyar a la familia. El cuerpo del menor se trasladó al Instituto de Medicina Legal de Aragón con el objetivo de practicarle la autopsia.