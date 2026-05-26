Alberto Rosa 26 MAY 2026 - 17:07h.

La joven se dirigía a la Universidad de Lleida, donde estudiaba, cuando chocó frontalmente con un vehículo articulado

Muere un joven al despeñarse en un coche por un desnivel de 150 metros en Alicante: hay otros cuatro heridos, entre ellos una menor

Compartir







El municipio de Tamarite de Litera, en Huesca, sigue conmocionado por la muerte en un accidente de tráfico este pasado lunes de Lúa Ribera, una joven de 19 años vecina de la localidad oscense. La joven se dirigía a la Universidad de Lleida, donde estudiaba, cuando su coche chocó frontalmente contra un vehículo articulado en un tramo en línea recta y línea discontinua.

En concreto, el accidente se produjo sobre las 10:20 horas en el punto kilométrico 0,500 de la A-1240, en el tramo de conexión de la A-22 y la N-230. El pueblo de Tamarite, en cuya vida social participaba activamente Lúa, se ha querido despedir de la joven con emotivos mensajes.

"Con el corazón encogido y una profunda tristeza, hoy nos toca despedir a nuestra querida compañera, monitora y amiga Lúa". Es el mensaje de la Escuela Deportiva La Litera en homenaje a la joven. Su pérdida, afirma, "deja un vacío inmenso en nuestro club y en Tamarite". "Siempre la recordaremos por su dedicación, eterna sonrisa y la pasión y cariño que ponía en cada entrenamiento y con cada uno de nuestros chicos y chicas. Fuiste, eres y serás siempre parte fundamental de esta familia", ha escrito en Instagram la Escuela Deportiva La Litera, de la que Lúa era monitora.

PUEDE INTERESARTE Atropello en Madrid: muy grave un niño de 2 años tras ser embestido junto a su padre cuando cruzaban un paso peatonal

Desde la organización han querido transmitir su más sentido pésame, apoyo y abrazo a los familiares, amigos y a todas las personas que las conocieron. "Descansa en paz, Lúa. Tu luz y tu sonrisa seguirá brillando en Tamarite y en nuestros corazones", concluye el comunicado de la escuela deportiva.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Por su parte, el Club Tenis-Pádel Binéfar también ha querido despedirse de la joven. “𝗟𝘂́𝗮 deja el recuerdo de una persona comprometida, cercana y de una enorme alegría que se notaba en cada partido. Más allá de los resultados, nos enseñó el valor del compañerismo y de estar presente para los demás", ha señalado en sus redes sociales.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

El accidente

Como consecuencia del impacto del turismo con un vehículo articulado, la joven conductora falleció en el acto y su cuerpo fue trasladado por los servicios funerarios al Instituto de Medicina Legal de Huesca. Mientras tanto, el conductor del vehículo articulado, un varón de 64 años y vecino de la comarca de La Hoya de Huesca, resultó ileso.

En el lugar se personó una patrulla del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Binéfar, Equipo de Siniestros Viales (EIS) de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca, una patrulla de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de Monzón, una dotación de bomberos, una ambulancia del servicio de emergencias 061 y mantenimiento de carreteras. Equipo de Siniestros Viales (EIS), con base en Fraga, investiga las causas del siniestro vial.