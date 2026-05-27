La Guardia Civil detiene a un hombre en Piedras Blancas, Asturias, tras atrincherarse y amenazar a su padre con un arma blanca

El progenitor ya había denunciado a su hijo el pasado lunes, 25 de mayo, por un presunto delito de violencia doméstica

Compartir







CastrillónLa Guardia Civil ha detenido en la madrugada de este miércoles a un hombre de 41 años en la localidad de Piedras Blancas (Castrillón) tras atrincherarse en su domicilio y amenazar a su padre con un arma blanca.

Según han confirmado fuentes del Instituto Armado, los hechos comenzaron sobre las 22.50 horas de ayer, martes, cuando la Central COS de Asturias recibió el aviso de un vecino de Piedras Blancas que alertaba de que estaba siendo agredido por su hijo.

Se atrincheró en su vivienda y amenazó con un arma blanca a su padre

Hasta el lugar se desplazó una patrulla de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil, que comprobó que el presunto agresor se había parapetado en el interior de la vivienda y amenazaba con agredir a su progenitor con un arma blanca.

Ante la gravedad de la situación, se activó al negociador de la Unidad Orgánica de Policía Judicial y a la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (Usecic).

PUEDE INTERESARTE Muere el joven atrincherado durante 35 horas en su vivienda de Agost tras suicidarse

La detención del hombre atrincherado

Tras la intervención del negociador, el hombre accedió voluntariamente a abrir la puerta del domicilio a las 02.00 horas de la madrugada. En ese momento, los efectivos de la Usecic procedieron a su detención como presunto autor de los delitos de malos tratos en el ámbito familiar y detención ilegal.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Tras ser reconocido en el lugar por el médico de guardia, el detenido fue trasladado al Hospital Universitario de San Agustín, en Avilés, para una valoración médica, donde permanece ingresado bajo custodia policial.

El padre ya había denunciado a su hijo

Por su parte, la víctima, que presentaba lesiones de carácter leve, se dirigió por su propio pie al centro de salud de Piedras Blancas para recibir asistencia.

Según añaden las mismas fuentes, el progenitor ya había denunciado a su hijo el pasado lunes, 25 de mayo, por un presunto delito de violencia doméstica.