Austin tenía solo 10 años, y Andolan, 18 meses: su madre les mató para vengarse de su marido y envió una foto a su marido antes de suicidarse.

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La historia es una venganza por celos cruel, sangrienta. Andrea, una madre de Arizona asesinó a tiros a sus dos hijos tras haber disparado previamente a una mujer en la nuca que se encontraba con su marido en un bar y que salvará la vida. También disparó a su marido, que tampoco corre peligro. Andrea condujo hasta el bar y restaurante Tailgaters Sports Bar & Grill en Glendale, California, poco después de la medianoche del lunes con el objetivo de matar a ambos. Pero falló.

Andrea no paró ahí. Condujo hasta su casa y le envió un mensaje de texto a su marido diciéndole que iba a hacer daño a sus dos hijos pequeños, enviándole una imagen horrible de uno de ellos sangrando por la cabeza. El padre les contó lo sucedido a los policías que lo acompañaban en el lugar del tiroteo en el bar, quienes enviaron rápidamente a varios agentes a la casa de la pareja en Phoenix, a unas dos millas del bar.

“Como ya sabíamos que se trataba de una situación grave, los agentes forzaron la entrada a la vivienda y fue entonces cuando se encontraron con esta horrible situación”. Porque la policía se encontró allí la trágica escena con los cuerpos de la madre y sus hijos: Austin, de 10 años, y Andolan, de 18 meses, que habían sido disparados en la cabeza.

La madre conocía a la mujer que estaba en el bar con su marido y estaba atormentada por la creencia de que este la engañaba con ella.

Felicia Queen, prima del padre de los pequeños, declaraba a un medio local su consternación: "Eran tan pequeños, no lo merecían. Tenían toda una vida por delante. Y no es justo. Ni siquiera puedo imaginar por lo que está pasando mi primo ahora mismo”. No obstante la mujer destacó que tanto el padre como la madre siempre habían sido muy buenos padres", declaraba la mujer a AZ Family.

La mejor amiga de Andrea, Amy Bowers centra en los celos el detonante de lo ocurrido. “Esta relación entre Nolan y su compañera de trabajo la ha vuelto loca. Nunca había tenido un problema así en todo su matrimonio. Nunca antes les había surgido algo parecido. Creo que la conmoción ha sido demasiado para ella. Simplemente no se sentía bien. Y ha estado pidiendo ayuda a todo el mundo. No era ningún secreto”.

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"Me da mucha pena por los bebés. Eran unos niños estupendos. De verdad. Andolan es muy dulce y tiene unos ojos preciosos. Y a Austin le encanta venir a mi casa a jugar a Mario Party. Le pinté toda la habitación. Está decorada con motivos de Mario”, dijo Bowers. “Me siento muy mal porque nadie pensó en los niños durante todo este tiempo. Andrea estaba estresada porque Nolan hablaba de irse y ella decía: '¿Qué se supone que voy a hacer con los niños?'”.

“Es un incidente muy difícil de afrontar hoy. Nadie quiere ver que se cause daño a los niños. Es muy difícil para nuestros agentes, detectives y bomberos lidiar con esto”, dijo la sargento de la policía de Phoenix, Lorraine Fernández.

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Tanto la policía de Glendale como la de Phoenix afirman no tener ninguna relación previa con esta familia; no existen antecedentes de violencia doméstica. “También investigamos cualquier incidente relacionado con la salud mental, y no encontramos ninguno”, dijo el sargento Fernández.

Celos, locura, miedo y dos inocentes muertos y un padre y toda una familia destrozada para siempre.