Durante la reconstrucción de los hechos realizada este martes en el lugar del crimen, los agentes se incautaron del electrodoméstico para su análisis forense

Cuando la relación con tu suegra se convierte en un problema: "Es algo más profundo que un choque de personalidades"

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La Policía Nacional ha identificado un ventilador como el presunto arma homicida en el asesinato de una mujer de 73 años en el barrio palmesano de Pere Garau. La nuera de la víctima, una mujer de 36 años detenida el lunes, reconoció que golpeó a la anciana durante una discusión esa misma mañana. El pequeño electrodoméstico fue intervenido durante el registro del domicilio y será analizado en un laboratorio forense en busca de restos orgánicos que confirmen su uso en la agresión.

Según la versión de la detenida, recogida por el Diario de Mallorca, la pelea se produjo alrededor de las ocho de la mañana. La víctima no fue hallada hasta más de ocho horas después, cuando su hijo regresó a casa y encontró el cuerpo sin vida sobre una cama. El tiempo transcurrido entre ambos hechos es clave para los investigadores ya que consideran que permitió a la sospechosa alterar la escena, limpiar rastros y cambiarse de ropa antes de abandonar la vivienda.

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Comportamiento muy nervioso

La detenida fue localizada a las cuatro y media de la tarde en una terraza de la plaza Pere Garau, a escasos metros del domicilio donde se produjo el homicidio. Estaba tomando un café y, según testigos, mostraba un comportamiento muy nervioso. Presentaba arañazos en la cara y los brazos, así como erosiones en los nudillos. Los agentes atribuyen estas lesiones a un forcejeo con la víctima, que habría intentado defenderse.

Los vecinos consultados confirmaron que la relación entre suegra y nuera era muy conflictiva y que las discusiones eran frecuentes. En un primer momento, la detenida aseguró que la anciana la había atacado con un hacha, pero en la vivienda no se encontró ninguna herramienta de ese tipo. Finalmente admitió que la golpeó repetidamente con un ventilador y sostuvo que, cuando la dejó, aún respiraba. Pese a ello, no pidió ayuda ni avisó a los servicios de emergencia.

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El cadáver fue hallado sobre una cama, aunque los investigadores creen que fue colocado allí después de la muerte. La primera inspección forense determinó que la anciana llevaba varias horas fallecida cuando fue descubierta.

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Este martes por la mañana, la Policía Nacional realizó una reconstrucción de los hechos en el interior del domicilio, en presencia de la detenida y de una comisión judicial. La diligencia se prolongó durante casi dos horas y permitió recoger nuevas evidencias. Los agentes salieron del inmueble con varias cajas que contenían objetos considerados clave como el ventilador presuntamente utilizado para golpear a la víctima y una camiseta ensangrentada que, según la investigación, la mujer llevaba durante la agresión y se quitó antes de ser arrestada.

El análisis forense del ventilador y de la ropa intervenida será determinante para confirmar la secuencia de los hechos y la participación de la detenida. La investigación continúa abierta a la espera de los resultados de laboratorio y de la autopsia completa.