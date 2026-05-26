El día en que se produjeron los hechos los servicios de emergencias registraron hasta siete llamadas de alerta

La detenida por el homicidio de la anciana se ha mostrado colaborativa durante la reconstrucción de los hechos

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PalmaLa mujer de 36 años detenida por haber matado a su suegra, de 73, ha afirmado este martes, durante la reconstrucción del crimen llevada a cabo por la Policía Nacional en el domicilio de Palma donde sucedieron los hechos, que actuó en defensa propia.

Según han informado fuentes cercanas a la investigación, durante la reconstrucción, que ha durado aproximadamente una hora, la detenida por el homicidio de la anciana se ha mostrado colaborativa y ha explicado a los agentes, acompañada de su abogado, cómo, según su versión, sucedieron los hechos.

La Policía Nacional detuvo el lunes a una mujer de 36 años acusada matar en un domicilio del barrio de Pere Garau de Palma a otra de 73, su suegra, cuyo cadáver presentaba signos de violencia.

Según informaron a EFE fuentes policiales, los hechos sucedieron entre las 16:30 y las 17:00 horas en un domicilio situado en la calle Benet Pons i Fàbregues de la capital mallorquina. Después de haber pasado la noche en el calabozo, la detenida ha llegado a las 11:51 horas al piso donde se produjo la tarde anterior el crimen junto a numerosos efectivos de la Policía Científica y la comitiva judicial.

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Lo ha hecho vestida con un equipo de protección individual blanco (EPI) puesto que, en el momento en que fue arrestada, la Policía Nacional se quedó con la ropa que llevaba con el fin de analizarla. Además de la reconstrucción llevada a cabo por la arrestada, la Policía Nacional ha sacado del piso numerosas cajas con pruebas.

Hasta siete llamadas de alerta

Por otro lado, el día en que se produjeron los hechos los servicios de emergencias registraron hasta siete llamadas de alerta, que los investigadores analizarán con detalle.

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En cuanto a las heridas, el cuerpo sin vida de la víctima, a la espera de lo que determine la autopsia, presentaba varios hematomas.

Ahora los investigadores buscan determinar si entre las dos mujeres, que residían juntas, existía una mala relación previa o si se fue produciendo un deterioro de la convivencia.

Una vez acabada la reconstrucción, la arrestada ha abandonado el domicilio acompañada de varios agentes, momento en que allegados de la víctima y vecinos de la zona han comenzado a gritarle "asesina".

La arrestada, que ya ha declarado ante la Policía y ha participado en la reconstrucción del crimen en la vivienda, está previsto que pase a disposición judicial en Palma el próximo jueves.