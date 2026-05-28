El detenido por matar a un joven en Fuenmayor, en La Rioja y la mujer herida eran pareja

El hombre fallecido es natural de Portugal y residente en Logroño, aunque pasaba tiempo en Fuenmayor

Un hombre de 31 años, detenido por la muerte a golpes de un joven en Fuenmayor, Logroño: una mujer también resultó herida grave

Compartir







La Guardia Civil ha detenido en Fuenmayor, en La Rioja a un hombre de 31 años acusado de matar a un joven de 26 años tras atropellarle y agredirle después con un objeto contundente. El arrestado era pareja de la mujer que se encontraba junto a la víctima en el momento de los hechos y que también resultó herida, aunque permanece fuera de peligro.

Un crimen en plena madrugada

La agresión ocurrió sobre las 00:43 horas en la calle Manjarrés Inas, donde los agentes encontraron al joven gravemente herido tendido en el suelo. A escasos metros localizaron también a una mujer herida y a un niño de corta edad, que presenció toda la escena.

Los guardias civiles intentaron asistir a la víctima en el mismo lugar de los hechos, pero debido a la gravedad de las lesiones no pudieron salvarle la vida.

El presunto autor fue detenido por la Guardia Civil en el mismo escenario del crimen y trasladado posteriormente al Hospital San Pedro para una valoración sanitaria antes de quedar bajo custodia policial en Logroño. Actualmente permanece arrestado en dependencias del instituto armado a la espera de pasar a disposición judicial.

La investigación apunta a un atropello intencionado

Las primeras pesquisas indican que el agresor se desplazó desde su domicilio en Viana (Navarra) hasta Fuenmayor. Allí, supuestamente, atropelló al joven y posteriormente le golpeó con un objeto contundente cuya naturaleza todavía no ha sido detallada oficialmente.

La investigación trata ahora de esclarecer qué relación mantenía la víctima con la mujer herida, que se encontraba junto a él en el momento del ataque. La mujer fue trasladada al hospital y permanece estable y fuera de peligro.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Investigación bajo secreto de sumario

El caso ha quedado en manos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial y del Laboratorio de Criminalística de la Guardia Civil en La Rioja, que trabajan para reconstruir la secuencia exacta de los hechos y determinar todas las circunstancias de la agresión.

La investigación permanece bajo secreto de sumario y no se descarta que al detenido puedan imputársele más delitos además del de homicidio. El crimen ha causado una fuerte conmoción en Fuenmayor, un municipio riojano de unos 3.200 habitantes situado a apenas 14 kilómetros de Logroño y a 23 de Viana.