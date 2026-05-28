Al llegar a la zona, los agentes allí desplazados encontraron a un varón gravemente herido y, a escasos metros, a una mujer y un niño

La víctima murió en el lugar de los hechos y la mujer, según las primeras hipótesis, podría ser la expareja del agresor, que habría cargado contra su actual novio

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LogroñoUn hombre de 31 años ha sido detenido por agentes de la Guardia Civil en la localidad riojana de Fuenmayor como presunto autor este jueves de la muerte a golpes con un objeto contundente de un joven de 26 años. En el suceso, además, una mujer también ha tenido que ser trasladada a un hospital para su evaluación médica.

Los hechos han ocurrido a aproximadamente las 00:43 horas de este jueves, durante la noche, momento en que un ciudadano daba aviso de una agresión ocurrida en una calle de la localidad, a unos 14 kilómetros de Logroño, informando de los hechos.

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El joven murió como consecuencia de las heridas pese a los intentos de los agentes por salvarle la vida

Según han detallado la del Gobierno en La Rioja y la Guardia Civil, de acuerdo con los primeros datos recabados, el agresor se habría trasladado desde una localidad navarra cercana a Fuenmayor, donde, al parecer, golpeó a la víctima con un objeto contundente que no ha sido precisado.

Al llegar a la zona, los agentes allí desplazados encontraron a un varón gravemente herido y, a escasos metros, a una mujer y un niño. Inmediatamente, prestaron asistencia sanitaria de urgencia a la víctima en el mismo lugar de los hechos, pero, finalmente, y pese a ello, el joven murió como consecuencia de las heridas sufridas.

El autor de la muerte del joven en Fuenmayor, trasladado al hospital y después a dependencias de la Guardia Civil en Logroño

Según han apuntado las autoridades, el presunto autor de la agresión reside en una localidad de Navarra y fue detenido en el lugar de los hechos. Igualmente, fue trasladado al hospital tras el suceso para conocer su estado de salud y, después, a las dependencias de la Guardia Civil en Logroño.

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La víctima, por su parte es un varón de 26 años, natural de Portugal y residente en Logroño. Tras el suceso, la Unidad Orgánica de Policía Judicial y el Laboratorio de Criminalística de la Guardia Civil en La Rioja se han hecho cargo de la investigación, encaminada a reconstruir la secuencia de los hechos y esclarecer las causas y circunstancias que rodearon la agresión.

Por su parte, el alcalde de Fuenmayor, Alberto Peso, ha explicado que los datos iniciales indican que el detenido se trasladó en coche desde Navarra a este municipio riojano, de unos 3.200 habitantes, y se produjo la agresión.

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Los vecinos se han "sorprendido" por el suceso, ocurrido en una zona céntrica del pueblo, junto a las piscinas, ha dicho el alcalde, quien no conoce a la víctima y que, al parecer, llevaba poco tiempo en Fuenmayor.

Tras los acontecimientos, los agentes de la Benemérita han acordonado toda la zona mientras continúa la investigación, sin que se hayan facilitado más datos.

Según el medio La Rioja, las primeras hipótesis apuntan que el agresor habría atacado mortalmente al que era el actual novio de la mujer, quien sería al mismo tiempo su expareja.