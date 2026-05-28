Tres detenidos por agredir a dos hombres que les afearon ir en patinete en zona peatonal

El Ayuntamiento de Torroella de Montgrí ya ha confirmado que se personará como acusación popular y ha reclamado la máxima contundencia judicial

Dos personas fallecen en un accidente de tráfico en la antigua N-5, a la altura de Trujillo, Cáceres

Compartir







Los Mossos d’Esquadra han detenido a tres hombres que agredieron el martes con palos al dueño de un bar de Torroella de Montgrí, en Girona y a un camarero que les habían recriminado que circularan en patinete por la céntrica zona peatonal del municipio en la que se encuentra el local.

Según fuentes policiales, el propietario del establecimiento llamó la atención a los tres jóvenes, que iban a una velocidad elevada en esa zona, el paseo de Catalunya, donde siempre hay gran afluencia de personas, especialmente hacia las seis de la tarde como era el caso.

PUEDE INTERESARTE Condenada a dos años de cárcel por insultar y agredir a una médica en Jerez, en Cádiz

El hombre les recordó que se trata de una calle de circulación de peatones y que tenían que bajar del vehículo e ir a pie, algo que obviaron para presentarse una hora más tarde en el lugar.

El Ayuntamiento de Torroella de Montgrí ha calificado las agresiones de violentas

Uno de los jóvenes audió acompañado de un familiar de más edad, que asestó varios puñetazos al propietario antes de hacerle caer para golpearle en el suelo y golpear también a un camarero que intermedió.

PUEDE INTERESARTE La defensa de Jonathan Andic reclama anular el auto de prisión provisional eludible bajo fianza

Tras abandonar el local, los dos agresores regresaron junto a otras tres personas, todas armadas con palos y objetos de cristal y se repitió el ataque a las mismas víctimas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Causaron una herida abierta en cabeza y mano al dueño del local, así como contusiones por todo el cuerpo, lo que obligó a su traslado al Hospital de Palamós.

El camarero también resultó herido y requirió puntos de sutura, así como su traslado al Centro de Atención Primaria (CAP) de Torroella de Montgrí. Los tres detenidos este jueves tienen 21, 22 y 43 años, todos cuentan con antecedentes y está previsto que pasen este viernes a disposición del juzgado de instrucción de guardia de La Bisbal d’Empordà.