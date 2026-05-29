En un momento dado, la madre del agresor consiguió escapar y refugiarse en la casa de una vecina

El joven permaneció atrincherado y amenazando de muerte a los policías hasta que lograron detenerle

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PalmaUn hombre ha sido detenido en Palma tras agredir a su madre y atrincherarse en un domicilio armado con un cuchillo pese a tener además una orden de alejamiento de la vivienda.

Los hechos tuvieron lugar durante la madrugada del pasado lunes, cuando varias patrullas de la Policía Local solicitaron colaboración a la Policía Nacional al atrincherarse el individuo en el imueble familiar.

La madre del agresor consiguió escapar y refugiarse en la casa de una vecina

A la llegada de los agentes al lugar, la madre logró escapar del domicilio y refugiarse en la casa de una vecina, mientras el agresor permanecía en la vivienda lanzando amenazas de muerte contra los policías que se encontraban en el exterior.

En esos momentos, agentes de la Policía Nacional intentaron negociar con él, que se mantenía muy agresivo llegando incluso a lanzar puñaladas a la puerta de acceso a la vivienda, hasta el punto de sacar la punta del cuchillo por el exterior.

"Al primero que entre me lo voy a llevar por delante, de aquí no me voy. Alguien sale con los pies por delante, me voy a cargar a todos", les gritaba a los agentes, amenazándolos, según han relatado éstos.

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Ante la situación, e intentando en todo momento negociar con él, los policías solicitaron la presencia de una ambulancia y de los bomberos, aunque él persistía en sus amenazas.

Tras sucesivos intentos, finalmente, los agentes consiguieron acceder al interior del domicilio, donde fueron recibidos por el hombre que esgrimía el cuchillo y se mostraba muy nervioso. En esa situación, los policías tuvieron que utilizar el dispositivo inmovilizador eléctrico para reducirlo.

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Tras su arresto, los agentes comprobaron que el varón tenía una orden de alejamiento del domicilio de su madre y que la había infringido, por lo que finalmente fue detenido como presunto autor de un delito de quebrantamiento de medida cautelar, malos tratos en el ámbito familiar y atentado a agentes de la autoridad.