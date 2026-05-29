Un autobús atropella a una niña de 10 años cuando cruzaba un paso de cebra en pleno centro de Zaragoza

Una ambulancia ha trasladado a la menor hasta el hospital Miguel Servet

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ZaragozaUn autobús ha atropellado a una niña de 10 años cuando cruzaba un paso de cebra en pleno centro de Zaragoza.

Según han informado desde 'El Español' gracias al testimonio de varios testigos presenciales, la menor habría cruzado el paso de cebra cuando el semáforo estaba en rojo.

El atropello de la menor

Nada más producirse el accidente, varios agentes de la Policía de Zaragoza se han dirigido hasta la zona y, tras asistir a la menor y dar aviso a Emergencias, han comenzado a regular el tráfico en la calle.

Según ha relatado a 'El Español' una mujer que iba montada en el autobús, "la niña tenía una parte de la pierna seccionada".

Tras recibir una primera asistencia sanitaria en el lugar de los hechos, una ambulancia ha trasladado a la menor hasta el hospital Miguel Servet.