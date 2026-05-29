Seis detenidos ingresan en prisión tras la macrooperación contra una organización criminal en Torrelavega

La investigación por tráfico de drogas, blanqueo de capitales, extorsión y maltrato animal deja 33 detenidos

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El titular de la Plaza número 1 del Tribunal de Instancia de Torrelavega ha acordado este viernes el ingreso en prisión de seis de los detenidos en la macrooperación contra el tráfico de drogas, blanqueo de capitales, extorsión y maltrato animal llevada a cabo en esta localidad y en Cartes. De las 33 personas detenidas durante el operativo, doce han pasado este viernes a disposición judicial.

Otras seis personas quedan en libertad con medidas cautelares

La mitad de los investigados que comparecieron ante el juez han quedado en prisión provisional incondicional, mientras que las otras seis personas han sido puestas en libertad con la obligación de comparecer periódicamente ante el órgano judicial.

Así lo ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC). Por su parte, el resto de los detenidos han sido puestos en libertad por la Policía Nacional y serán citados más adelante para declarar en calidad de investigados.

Delitos investigados

Las diligencias abiertas por el juzgado de Torrelavega investigan presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas, blanqueo de capitales, extorsión, maltrato animal y delitos contra el patrimonio.

Entre los hechos investigados figura la presunta crianza de gallos destinados a peleas clandestinas, considerada un delito de maltrato animal. La operación ha incluido 26 registros en distintos puntos de la comarca del Besaya y ha contado con la participación de más de 400 agentes de la Policía Nacional.

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Según las autoridades, el despliegue ha permitido desmantelar una organización criminal de carácter "polidelictivo", presuntamente implicada en múltiples actividades ilícitas.